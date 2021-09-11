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В Тулу привезли настоящий Бэтмобиль: фоторепортаж

В Тулу привезли настоящий Бэтмобиль: фоторепортаж

Сфотографироваться с автомобилем Бэтмена может любой желающий.

В Тулу на Крестовоздвиженскую площадь привезли уникальный Бэтмобиль, один из четырех реально существующих экземпляров в мире. Все они из последнего фильма про Темного рыцаря (еще два находятся в ОАЭ и один — в США). Владелец из России приобрел Бэтмобиль в 2018 году в США и привез его в Москву.

Туляки выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с транспортным средством одного из главных супергероев вселенной DC Comics.

В Бэтмобиле установлена система пневмоподвески, интегрирован электропривод дверей и кресел, появились тепловизор, бортовой компьютер на Android и бронированные стекла. Бэтмобиль приводит в движение 5-литровый мотор V8 от Mercedes мощностью в 502 л. с. Управляется с помощью джойстика.

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В Тулу привезли настоящий Бэтмобиль, Фото: 1
В Тулу привезли настоящий Бэтмобиль, Фото: 2
В Тулу привезли настоящий Бэтмобиль, Фото: 3
В Тулу привезли настоящий Бэтмобиль, Фото: 4
В Тулу привезли настоящий Бэтмобиль, Фото: 5
В Тулу привезли настоящий Бэтмобиль, Фото: 6
В Тулу привезли настоящий Бэтмобиль, Фото: 7
В Тулу привезли настоящий Бэтмобиль, Фото: 8
В Тулу привезли настоящий Бэтмобиль, Фото: 9
В Тулу привезли настоящий Бэтмобиль, Фото: 10
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