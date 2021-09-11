В Тулу привезли настоящий Бэтмобиль: фоторепортаж

В Тулу на Крестовоздвиженскую площадь привезли уникальный Бэтмобиль, один из четырех реально существующих экземпляров в мире. Все они из последнего фильма про Темного рыцаря (еще два находятся в ОАЭ и один — в США). Владелец из России приобрел Бэтмобиль в 2018 году в США и привез его в Москву.

Туляки выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с транспортным средством одного из главных супергероев вселенной DC Comics.

В Бэтмобиле установлена система пневмоподвески, интегрирован электропривод дверей и кресел, появились тепловизор, бортовой компьютер на Android и бронированные стекла. Бэтмобиль приводит в движение 5-литровый мотор V8 от Mercedes мощностью в 502 л. с. Управляется с помощью джойстика.