Алексей Дюмин вручил жителям региона государственные и региональные награды

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Алексей Дюмин напомнил, что в этом году праздник особенный — оружейной столице исполняется 875 лет. Во все времена тульская земля была родиной трудолюбивых, талантливых людей с твердым характером и несгибаемой волей. Более шести веков назад дружины русских князей разгромили здесь монгольскую орду. С этого события началось зарождение сильного, единого российского государства.



В 1941 году на тульских рубежах защитники Родины героически дали отпор танковой армии Гудериана — не пустили врага к Москве. Тяжелые бои шли по всей территории региона. Наши деды и прадеды сражались за каждое село и каждый город.

- Одним из таких населенных пунктов был Новомосковск, которому сегодня присвоено почетное звание «Город воинской доблести».

Это серьезный вклад в сохранение памяти о героических защитниках Родины. Пусть звание «Город воинской доблести» напоминает нынешнему и будущему поколениям о бессмертном подвиге предков, — подчеркнул глава региона.

Алексей Дюмин отметил, что в зале собрались активные, неравнодушные жители нашего региона, которые ответственно трудятся в самых разных отраслях.



Среди них потомственный оружейник Владимир Лискин. Он посвятил оборонной промышленности почти 60 лет и внес огромный вклад в развитие отрасли. При его непосредственном участии началось производство знаменитых «Панцирей». Владимир Михайлович удостоен звания «Почетный гражданин Тульской области».



Орденом Александра Невского награжден руководитель крупного химического предприятия «ЕвроХим», социальный партнер Тульской области Андрей Мельниченко. При содействии «ЕвроХима» создается уникальный для региона Центр поддержки одаренных детей по модели «Сириуса» — «Созвездие».



Благодарностью Президента России награждена учитель информатики и основ безопасности жизнедеятельности из Плавского района Ольга Белова. Она работает в школе 18 лет. В 2020 году Ольга Михайловна в условиях пандемии на высоком уровне организовала дистанционное обучение ребят. Все ее воспитанники показали высокие результаты, заняли призовые места в различных всероссийских олимпиадах.



Золотой медалью «За особый вклад в развитие Тульской области» награждена режиссер, президент фестиваля кинокомедий «Улыбнись Россия!», народная артистка России Алла Сурикова.



Всего в этот день государственные и региональные награды получили 26 человек.

- Ваш вклад в развитие Тульской области намного шире ее границ. Это вклад в развитие всей России. Благодарю вас за добросовестный труд, целеустремленность, инициативность и любовь к родной земле. Поздравляю вас с Днем города-героя Тулы и Тульской области и с заслуженными наградами! — подчеркнул Алексей Дюмин.