Тульские спасатели завершили расчистку русла и прибрежной полосы реки Шиворонь

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Вблизи села Дедилово Киреевского района завершилась расчистка прибрежной полосы реки Шиворонь.

– Мероприятие направлено на подготовку к безопасному пропуску паводковых вод на территории Киреевского района Тульской области в 2022 году, минимизацию риска подтопления муниципального образования Дедиловское, а также совершенствование вопросов взаимодействия органов территориальной подсистемы РСЧС Тульской области в рамках предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период. Привлекалось более 200 человек и более 40 единиц техники, – отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Тульской области – начальник управления гражданской обороны и защиты населения полковник Борис Шовкун.

Была проведена опиловка и очистка от растительности прибрежной полосы реки Шиворонь протяженностью около 6 километров (по 3 километра с каждого берега), а также расчистка обводного канала, препятствующего свободному прохождению воды в период паводка. Выполненные мероприятия способствовали снижению уровня воды в районе подтопления территории населенного пункта Дедилово на 40 см.