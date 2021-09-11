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Тульские спасатели завершили расчистку русла и прибрежной полосы реки Шиворонь
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Тульские спасатели завершили расчистку русла и прибрежной полосы реки Шиворонь

В работах участвовало более 200 человек.

Вблизи села Дедилово Киреевского района завершилась расчистка прибрежной полосы реки Шиворонь.

– Мероприятие направлено на подготовку к безопасному пропуску паводковых вод на территории Киреевского района Тульской области в 2022 году, минимизацию риска подтопления муниципального образования Дедиловское, а также совершенствование вопросов взаимодействия органов территориальной подсистемы РСЧС Тульской области в рамках предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период. Привлекалось более 200 человек и более 40 единиц техники, – отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Тульской области – начальник управления гражданской обороны и защиты населения полковник Борис Шовкун.

Была проведена опиловка и очистка от растительности прибрежной полосы реки Шиворонь протяженностью около 6 километров (по 3 километра с каждого берега), а также расчистка обводного канала, препятствующего свободному прохождению воды в период паводка. Выполненные мероприятия способствовали снижению уровня воды в районе подтопления территории населенного пункта Дедилово на 40 см.

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вчера, в 20:05 +5
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