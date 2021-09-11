В Туле на День города выступят группа #2Маши и певец Артем Качер

Фото: vk.com/2mashi.

Сегодня, 11 сентября, в Туле на площади Ленина состоится концерт, посвященный Дню города. Праздник начнется в 20.00. Хедлайнером станет группа #2Маши.

В это же время, в 20.00, на Пролетарской набережной выступит известный певец Артем Качер.

Завершится празднование Дня города красочным фейерверком. Он запланирован на 22.00. Лучше всего он будет просматриваться с территории кремля, площади Ленина, Пролетарской набережной.