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В Туле на День города выступят группа #2Маши и певец Артем Качер
Фото: vk.com/2mashi.

В Туле на День города выступят группа #2Маши и певец Артем Качер

Концерты состоятся в 20.00.

Сегодня, 11 сентября, в Туле на площади Ленина состоится концерт, посвященный Дню города. Праздник начнется в 20.00. Хедлайнером станет группа #2Маши.

В это же время, в 20.00, на Пролетарской набережной выступит известный певец Артем Качер.

Завершится празднование Дня города красочным фейерверком. Он запланирован на 22.00. Лучше всего он будет просматриваться с территории кремля, площади Ленина, Пролетарской набережной.

Сюжет: День города 2021
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