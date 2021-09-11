В Туле состоялся Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»
Он прошел уже в пятый раз и приурочен к празднованию Дня города.
Традиционно в мероприятиях фестиваля принимают участие более 20 лучших образцовых и народных детских, военных и профессиональных духовых оркестров со всей России.
В V Всероссийском фестивале духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля» участвовали:
- Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва),
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Оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта
В. М. ХалиловаМинистерства обороны Российской Федерации (г. Москва),
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Городской духовой оркестр (г. Могилев, Республика Беларусь)? Губернаторский духовой оркестр Тульской областной филармонии имени
И. А. Михайловского(г. Тула),
- Духовой оркестр Ставровской детской музыкальной школы (Владимирская область, Собинский район),
- сводный Духовой оркестр Тульского гарнизона (г. Тула).
Участниками фестивальной программы также стали жители Алексина, Ефремова, Щекино, Венева, Новомосковска.
Напомним, история фестиваля берет начало в 2016 году, а инициаторами его проведения стали Тульская областная филармония имени
Художественный руководитель фестиваля — заслуженный артист России Полислав Балин.