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В Туле состоялся Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»
Фото пресс-службы «Арсенала».

В Туле состоялся Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»

Он прошел уже в пятый раз и приурочен к празднованию Дня города.

Традиционно в мероприятиях фестиваля принимают участие более 20 лучших образцовых и народных детских, военных и профессиональных духовых оркестров со всей России.

В V Всероссийском фестивале духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля» участвовали:

  • Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва), 
  • Оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва),
  • Городской духовой оркестр (г. Могилев, Республика Беларусь)? Губернаторский духовой оркестр Тульской областной филармонии имени И. А. Михайловского (г. Тула),
  • Духовой оркестр Ставровской детской музыкальной школы (Владимирская область, Собинский район),
  • сводный Духовой оркестр Тульского гарнизона (г. Тула).

Участниками фестивальной программы также стали жители Алексина, Ефремова, Щекино, Венева, Новомосковска.

Напомним, история фестиваля берет начало в 2016 году, а инициаторами его проведения стали Тульская областная филармония имени И. А. Михайловского при поддержке Министерства культуры Тульской области и Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова.

Художественный руководитель фестиваля — заслуженный артист России Полислав Балин.

Сюжет: День города 2021
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