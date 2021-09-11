В Туле состоялся Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»

Фото пресс-службы «Арсенала».

Он прошел уже в пятый раз и приурочен к празднованию Дня города.

Традиционно в мероприятиях фестиваля принимают участие более 20 лучших образцовых и народных детских, военных и профессиональных духовых оркестров со всей России.

В V Всероссийском фестивале духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля» участвовали:

Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва),

Оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва),

Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва), Городской духовой оркестр (г. Могилев, Республика Беларусь)? Губернаторский духовой оркестр Тульской областной филармонии имени И. А. Михайловского (г. Тула),

(г. Тула), Духовой оркестр Ставровской детской музыкальной школы (Владимирская область, Собинский район),

сводный Духовой оркестр Тульского гарнизона (г. Тула).

Участниками фестивальной программы также стали жители Алексина, Ефремова, Щекино, Венева, Новомосковска.

Напомним, история фестиваля берет начало в 2016 году, а инициаторами его проведения стали Тульская областная филармония имени И. А. Михайловского при поддержке Министерства культуры Тульской области и Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова .

Художественный руководитель фестиваля — заслуженный артист России Полислав Балин.