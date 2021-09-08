Киреевские школьники встретились с космонавтом

Такой подарок для них подготовили сотрудники регионального отделения Банка России.

Специалисты Тульского отделения Банка России приготовили сюрприз для воспитанников Киреевской школы-интерната. На встречу с детьми пригласили российского космонавта Сергея Кудь-Сверчкова. Несколько месяцев назад он вернулся с Международной космической станции, где провел полгода.

Ребята с большим интересом расспрашивали Сергея об обучении, тренировках, полете в космос, работе на борту МКС. Космонавт ответил на все вопросы и признался, что на борту космической станции очень скучал по мороженому. С собой космонавт привез перчатки, побывавшие в космосе, разрешил примерить их и сфотографироваться.

Для ребят из Киреевской школы-интерната сотрудники Тульского отделения Банка России регулярно проводят занятия по финансовой грамотности. Встречу с необычным гостем посвятили 60-летию первого полета человека в космос и выпуску памятных и юбилейных монет.

Эксперты Тульского отделения Банка России рассказали детям, как увековечены достижения человека по освоению космоса на денежных знаках. Ребята узнали, что с 1992 года выпущено более 50 памятных монет, связанных с космической темой.

В марте этого года Банк России выпустил памятную монету к 60-летию первого полета человека в космос, в августе – монету, посвященную основоположнику современной космонавтики Константину Циолковскому.