В Туле до 14 сентября ограничат движение трамваев и троллейбусов
Публикуем схему.
В Туле из-за ремонта межрельсового пространства по ул. Октябрьской и ул. Металлургов будет ограничено движение трамваев:
- 12 сентября с 9.00 до 22.00 по ул. Металлургов;
- 9 сентября, 10 сентября и с 13 по 16 сентября с 21.00 до 5.00 на пересечении ул. Октябрьской и Демидовской плотины.
В связи с проведением ремонтных работ дорожного покрытия по ул. Советской и проспекту Ленина на период производства работ будет ограничено:
- движение трамваев по ул. Советской с 9 по 10 сентября и с 12 сентября по 5 октября в период с 22.00 до 6.00, 12 сентября с 00.30 до 7.00.
Ограничено движение троллейбусов:
- по проспекту Ленина на участке от Пушкинского проезда до ул. Советской с 9 по 10 сентября и с 12 по 17 сентября в период с 00.00 до 6.00;
- по ул. Советской на участке от проспекта Ленина до ул. Мосина с 9 по 10 сентября и с 12 сентября по 5 октября в период с 00.00 до 6.00.
На время ремонта движение трамваев будет производиться по измененной схеме:
Трамваи с 9 по 10 сентября в период с 22.00 до 6.00:
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
7
|
ст-н «Металлург» — Щегловская засека
|
Депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека
|
9
|
Московский вокзал — ст-н «Металлург»
|
Депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека
|
10
|
ст-н «Металлург» — Кондитерская фабрика
|
Заход в депо до 21:00
|
12
|
Пос. Менделеевский — ул. Штыковая
|
Заход в депо до 21:00
|
13
|
Пос. Менделеевский — ст-н «Металлург»
|
Заход в депо до 22:00
|
14
|
Пос. Менделеевский — Кондитерская Фабрика
|
Заход в депо до 21:00
12 сентября с 00.30 до 7.00:
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
12
|
Пос. Менделеевский — ул. Штыковая
|
Депо — ул. Плеханова — ул. Марата – ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Октябрьская — ул. Максима Горького
|
13
|
Пос. Менделеевский — ст-н «Металлург»
|
Ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека
|
14
|
Пос. Менделеевский — Кондитерская Фабрика
|
Ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата – ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе
12 сентября с 9.00 до 22.00:
|
7
|
ст-н «Металлург» — Щегловская засека
|
Депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека
|
9
|
Московский вокзал — ст-н «Металлург»
|
Ул. Коминтерна — ул. Советская — Демидовский путепровод — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — депо
|
10
|
ст-н «Металлург» — Кондитерская фабрика
|
Депо — ул. Плеханова — ул. Марата – ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе
|
13
|
Пос. Менделеевский – ст-н «Металлург»
|
пр. Ленина — ул. Станиславского, ул. Н. Руднева ул. Агеева, ул. Тимирязева, ул. Михеева, ул. Кауля, ул. Оборонная, ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — депо
12 сентября с 22.00 до 5.00 13 сентября:
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
12
|
Пос. Менделеевский — ул. Штыковая
|
Заход в депо до 21:00
|
13
|
Пос. Менделеевский — ст-н «Металлург»
|
Заход в депо до 22:00
|
14
|
Пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика
|
Ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата – ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе
13 сентября с 22.00 до 6.00 14 сентября:
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
9
|
Московский вокзал — ст-н «Металлург»
|
Ул. Металлургов – ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека
|
10
|
ст-н «Металлург» — Кондитерская фабрика
|
Заход в депо до 21:00
|
12
|
Пос. Менделеевский — ул. Штыковая
|
Заход в депо до 21:00
|
13
|
Пос. Менделеевский — ст-н «Металлург»
|
Заход в депо до 22:00
|
14
|
Пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика
|
Заход в депо до 21:00
С 16 сентября по 5 октября в период с 22.00 до 6.00:
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
9
|
Московский вокзал — ст-н «Металлург»
|
Ул. Коминтерна — ул. Советская — Демидовский путепровод — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов
|
12
|
Пос. Менделеевский — ул. Штыковая
|
Заход в депо до 22:00
|
13
|
Пос. Менделеевский — ст-н «Металлург»
|
Заход в депо до 22:00
|
14
|
Пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика
|
Ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата – ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе
Троллейбусы с 9 по 10 сентября и с 12 сентября по 5 октября в период с 00.00 до 6.00:
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
1
|
Станция Южная — Малые Гончары
|
Ул. Луначарского — ул. Октябрьская – ул. Пузакова — ул. Малые Гончары
|
2
|
Станция Южная — ул. Курковая
|
Ул. Луначарского — ул. Октябрьская – ул. Пузакова — ул. Малые Гончары
|
4
|
Станция Южная — пос. Горелки
|
Ул. Луначарского — ул. Октябрьская – пос. Горелки
|
5
|
Станция Южная — Московский вокзал
|
Ул. Луначарского — ул. Октябрьская – пос. Горелки
|
6
|
Московский вокзал — пос. Горелки
|
Ул. Луначарского — ул. Октябрьская – пос. Горелки
|
7
|
Московский вокзал — ул. Курковая
|
Ул. Луначарского — ул. Октябрьская – ул. Пузакова — ул. Малые Гончары