В Туле до 14 сентября ограничат движение трамваев и троллейбусов

В Туле из-за ремонта межрельсового пространства по ул. Октябрьской и ул. Металлургов будет ограничено движение трамваев:

12 сентября с 9.00 до 22.00 по ул. Металлургов;

9 сентября, 10 сентября и с 13 по 16 сентября с 21.00 до 5.00 на пересечении ул. Октябрьской и Демидовской плотины.

В связи с проведением ремонтных работ дорожного покрытия по ул. Советской и проспекту Ленина на период производства работ будет ограничено:

движение трамваев по ул. Советской с 9 по 10 сентября и с 12 сентября по 5 октября в период с 22.00 до 6.00, 12 сентября с 00.30 до 7.00.

Ограничено движение троллейбусов:

по проспекту Ленина на участке от Пушкинского проезда до ул. Советской с 9 по 10 сентября и с 12 по 17 сентября в период с 00.00 до 6.00;

по ул. Советской на участке от проспекта Ленина до ул. Мосина с 9 по 10 сентября и с 12 сентября по 5 октября в период с 00.00 до 6.00.

На время ремонта движение трамваев будет производиться по измененной схеме:

Трамваи с 9 по 10 сентября в период с 22.00 до 6.00:

№ м-та Наименование маршрута Схема движения 7 ст-н «Металлург» — Щегловская засека Депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека 9 Московский вокзал — ст-н «Металлург» Депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека 10 ст-н «Металлург» — Кондитерская фабрика Заход в депо до 21:00 12 Пос. Менделеевский — ул. Штыковая Заход в депо до 21:00 13 Пос. Менделеевский — ст-н «Металлург» Заход в депо до 22:00 14 Пос. Менделеевский — Кондитерская Фабрика Заход в депо до 21:00

12 сентября с 00.30 до 7.00:

№ м-та Наименование маршрута Схема движения 12 Пос. Менделеевский — ул. Штыковая Депо — ул. Плеханова — ул. Марата – ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Октябрьская — ул. Максима Горького 13 Пос. Менделеевский — ст-н «Металлург» Ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека 14 Пос. Менделеевский — Кондитерская Фабрика Ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата – ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе

12 сентября с 9.00 до 22.00:

7 ст-н «Металлург» — Щегловская засека Депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека 9 Московский вокзал — ст-н «Металлург» Ул. Коминтерна — ул. Советская — Демидовский путепровод — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — депо 10 ст-н «Металлург» — Кондитерская фабрика Депо — ул. Плеханова — ул. Марата – ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе 13 Пос. Менделеевский – ст-н «Металлург» пр. Ленина — ул. Станиславского, ул. Н. Руднева ул. Агеева, ул. Тимирязева, ул. Михеева, ул. Кауля, ул. Оборонная, ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — депо

12 сентября с 22.00 до 5.00 13 сентября:

№ м-та Наименование маршрута Схема движения 12 Пос. Менделеевский — ул. Штыковая Заход в депо до 21:00 13 Пос. Менделеевский — ст-н «Металлург» Заход в депо до 22:00 14 Пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика Ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата – ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе

13 сентября с 22.00 до 6.00 14 сентября:

№ м-та Наименование маршрута Схема движения 9 Московский вокзал — ст-н «Металлург» Ул. Металлургов – ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека 10 ст-н «Металлург» — Кондитерская фабрика Заход в депо до 21:00 12 Пос. Менделеевский — ул. Штыковая Заход в депо до 21:00 13 Пос. Менделеевский — ст-н «Металлург» Заход в депо до 22:00 14 Пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика Заход в депо до 21:00

С 16 сентября по 5 октября в период с 22.00 до 6.00:

№ м-та Наименование маршрута Схема движения 9 Московский вокзал — ст-н «Металлург» Ул. Коминтерна — ул. Советская — Демидовский путепровод — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов 12 Пос. Менделеевский — ул. Штыковая Заход в депо до 22:00 13 Пос. Менделеевский — ст-н «Металлург» Заход в депо до 22:00 14 Пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика Ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата – ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе

Троллейбусы с 9 по 10 сентября и с 12 сентября по 5 октября в период с 00.00 до 6.00: