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В Туле до 14 сентября ограничат движение трамваев и троллейбусов

В Туле до 14 сентября ограничат движение трамваев и троллейбусов

Публикуем схему.

В Туле из-за ремонта межрельсового пространства по ул. Октябрьской и ул. Металлургов будет ограничено движение трамваев:

  • 12 сентября с 9.00 до 22.00 по ул. Металлургов;
  • 9 сентября, 10 сентября и с 13 по 16 сентября с 21.00 до 5.00 на пересечении ул. Октябрьской и Демидовской плотины.

В связи с проведением ремонтных работ дорожного покрытия по ул. Советской и проспекту Ленина на период производства работ будет ограничено:

  • движение трамваев по ул. Советской с 9 по 10 сентября и с 12 сентября по 5 октября в период с 22.00 до 6.00, 12 сентября с 00.30 до 7.00.

Ограничено движение троллейбусов:

  • по проспекту Ленина на участке от Пушкинского проезда до ул. Советской с 9 по 10 сентября и с 12 по 17 сентября в период с 00.00 до 6.00;
  • по ул. Советской на участке от проспекта Ленина до ул. Мосина с 9 по 10 сентября и с 12 сентября по 5 октября в период с 00.00 до 6.00.

На время ремонта движение трамваев будет производиться по измененной схеме:

Трамваи с 9 по 10 сентября в период с 22.00 до 6.00:

№ м-та

Наименование маршрута

Схема движения

7

ст-н «Металлург» — Щегловская засека

Депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека

9

Московский вокзал — ст-н «Металлург»

Депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека

10

ст-н «Металлург» — Кондитерская фабрика

Заход в депо до 21:00

12

Пос. Менделеевский — ул. Штыковая

Заход в депо до 21:00

13

Пос. Менделеевский — ст-н «Металлург»

Заход в депо до 22:00

14

Пос. Менделеевский — Кондитерская Фабрика

Заход в депо до 21:00

12 сентября с 00.30 до 7.00:

№ м-та

Наименование маршрута

Схема движения

12

Пос. Менделеевский — ул. Штыковая

Депо — ул. Плеханова — ул. Марата – ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Октябрьская — ул. Максима Горького

13

Пос. Менделеевский — ст-н «Металлург»

Ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека

14

Пос. Менделеевский — Кондитерская Фабрика

Ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата – ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе

12 сентября с 9.00 до 22.00:

7

ст-н «Металлург» — Щегловская засека

Депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека

9

Московский вокзал — ст-н «Металлург»

Ул. Коминтерна — ул. Советская — Демидовский путепровод — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — депо

10

ст-н «Металлург» — Кондитерская фабрика

Депо — ул. Плеханова — ул. Марата – ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе

13

Пос. Менделеевский – ст-н «Металлург»

пр. Ленина — ул. Станиславского, ул. Н. Руднева ул. Агеева, ул. Тимирязева, ул. Михеева, ул. Кауля, ул. Оборонная, ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — депо

12 сентября с 22.00 до 5.00 13 сентября:

№ м-та

Наименование маршрута

Схема движения

12

Пос. Менделеевский — ул. Штыковая

Заход в депо до 21:00

13

Пос. Менделеевский — ст-н «Металлург»

Заход в депо до 22:00

14

Пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика

Ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата – ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе

13 сентября с 22.00 до 6.00 14 сентября:

№ м-та

Наименование маршрута

Схема движения

9

Московский вокзал — ст-н «Металлург»

Ул. Металлургов – ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека

10

ст-н «Металлург» — Кондитерская фабрика

Заход в депо до 21:00

12

Пос. Менделеевский — ул. Штыковая

Заход в депо до 21:00

13

Пос. Менделеевский — ст-н «Металлург»

Заход в депо до 22:00

14

Пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика

Заход в депо до 21:00

С 16 сентября по 5 октября в период с 22.00 до 6.00:

№ м-та

Наименование маршрута

Схема движения

9

Московский вокзал — ст-н «Металлург»

Ул. Коминтерна — ул. Советская — Демидовский путепровод — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов

12

Пос. Менделеевский — ул. Штыковая

Заход в депо до 22:00

13

Пос. Менделеевский — ст-н «Металлург»

Заход в депо до 22:00

14

Пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика

Ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата – ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе

Троллейбусы с 9 по 10 сентября и с 12 сентября по 5 октября в период с 00.00 до 6.00:

№ м-та

Наименование маршрута

Схема движения

1

Станция Южная — Малые Гончары

Ул. Луначарского — ул. Октябрьская – ул. Пузакова — ул. Малые Гончары

2

Станция Южная — ул. Курковая

Ул. Луначарского — ул. Октябрьская – ул. Пузакова — ул. Малые Гончары

4

Станция Южная — пос. Горелки

Ул. Луначарского — ул. Октябрьская – пос. Горелки

5

Станция Южная — Московский вокзал

Ул. Луначарского — ул. Октябрьская – пос. Горелки

6

Московский вокзал — пос. Горелки

Ул. Луначарского — ул. Октябрьская – пос. Горелки

7

Московский вокзал — ул. Курковая

Ул. Луначарского — ул. Октябрьская – ул. Пузакова — ул. Малые Гончары

 

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
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