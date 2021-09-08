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Тулячка станет автором «Тотального диктанта»
Фото: culture.ru.

Тулячка станет автором «Тотального диктанта»

Русскоязычный текст для всемирной акции напишет писательница Марина Степнова.

Уроженка Тульской области, писательница Марина Степнова станет автором текста для акции «Тотальный диктант» в 2022 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора фонда «Тотальный диктант» Ольгу Ребковец.

Имя Марины Степновой было объявлено в рамках онлайн-марафона «Русский язык: прошлое, настоящее, будущее». «Тотальный диктант» пройдет 9 апреля 2022 года по всему миру.

Марина Степнова – писательница, переводчик, сценарист, лауреат премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», «Русский букер» и «Ясная Поляна». Она рассказала, что приняла предложение с восторгом. Текстом «Тотального диктанта» станет история о жизни мальчика-подростка, который живет в Воронеже конца XIX века и готовится к встрече с первой любовью.

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Тульская область
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