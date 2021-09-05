Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 105 случаев заболевания и 9 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 105 случаев коронавируса, 100 человек выздоровели, 9 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заболели 51 902 жителя региона, 44 324 вылечились, 2 760 умерли.

Ситуация в российских регионах следующая:

За последние сутки в России выявлено 18 645 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 397 (7,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 7 012 599 человек в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 793 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 187 200 человек.