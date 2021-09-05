К концу сентября в Туле завершится подготовка к отопительному сезону

До этого времени все УК на находящиеся в их управлении жилые дома должны получить паспорта готовности к отопительному сезону.

Об этом шла речь на совещании с участием руководителей управлений по благоустройству, по городскому хозяйству, по административно-техническому надзору, ГЖИ Тульской области, помощника прокурора города Тулы, представителей ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний города. Оно прошло под председательством заместителя главы администрации Тулы Сергея Шестакова.

О подготовке к отопительному сезону 2021-2022 гг. доложил начальника управления по городскому хозяйству администрации города Валерий Дорожкин. Основной поставщик теплоэнергии в городе – АО «Тулатеплосеть». Также теплоснабжение жилого фонда обеспечивают: ПАО «Тулачермет»; АО «Тульский патронный завод»; АО «НПП «Сплав»; ОАО «Октава»; ПАО «КМЗ»; ОАО «Теплоресурс»; ОАО «Антей»; ОАО «Теплоасса» и другие теплоснабжающие организации.

Ранее для контроля и повышения качества подготовки к отопительному периоду создана рабочая группа. Проводится постоянный мониторинг готовности теплосетевого хозяйства, а также жилого фонда города к предстоящему отопительному периоду.

В ходе мониторинга администрацией города Тулы совместно с представителями ГЖИ ТО, с рядом управляющих компаний были проведены совещания по вопросу готовности МКД к работе в осенне-зимний период.

Приказом управления по городскому хозяйству Тулы утверждена программа проведения проверок готовности к отопительному периоду 2021-2022 г. теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии. Так, выдача паспортов готовности потребителям тепловой энергии продолжалась с 26 по 31 августа. С 24 августа по 15 сентября администрация города Тулы проведет проверку теплоснабжающих предприятий. Срок окончания выдачи паспортов готовности теплоснабжающим предприятиям – до 30.09.2021.

Подготовка к отопительному сезону 2021-2022 г. проходит в штатном режиме.