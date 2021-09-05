Тульский боксер впервые в истории стал чемпионом России среди мужчин

На пути к финалу Илья Шакиров провёл четыре боя.

Илья Шакиров впервые в истории тульского бокса стал чемпионом России среди мужчин. 4 сентября на чемпионате России, проходившем в Кемерове, в финальном бою (весовая категория до 63,5 кг) тульский спортсмен единогласным решением судей победил Руслана Пидгирняка из ХМАО.

На пути к финалу Илья Шакиров провёл четыре боя, в которых выиграл у соперников из Челябинской области, Пермского края, Санкт-Петербурга и Чеченской Республики.

Для Ильи Шакирова это вторая медаль на чемпионатах России, в прошлом году он становился серебряным призёром, а также был признан лучшим боксёром турнира.

Всего на счету боксёров Тульской области в Кемерове оказалось две медали – в весовой категории до 92 кг бронзовым призёром соревнований стал Тимур Гамзатов.

«Благодаря поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина и президента ПМХ Евгения Зубицкого с 2017 года в регионе были переоснащены все спортивные залы, стабильно выплачивалась зарплата тренерам, появилась четкая программа развития. Наши спортсмены на протяжении пяти последних лет планомерно двигались вперед, добиваясь отличных результатов на областных и межрегиональных соревнованиях. Сегодняшний успех показывает, что тульский бокс вышел на качественно новый уровень, сейчас регион является одним из крупнейших центров бокса в стране», – отметил глава федерации бокса Тульской области Евгений Большешапов.