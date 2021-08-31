Билеты на Кубок губернатора по волейболу в продаже на Myslo!

С 3 по 5 сентября в Туле пройдет Кубок губернатора по волейболу. Турнир состоится в манеже стадиона «Арсенал». В турнире примут участие четыре команды: «Тулица» (Тульская область), «Динамо-АК БАРС» (Казань), «Динамо» (Краснодар), «Жетысу» (Казахстан).

Опубликовано расписание Кубка.

3 сентября

14.00 — «Динамо» (Краснодар) — «Динамо-АК БАРС» (Казань),

17.00 — торжественная церемония открытия,

17.20 — «Тулица» (Тульская область) — «Жетысу» (Казахстан).

4 сентября

15.00 — «Жетысу» (Казахстан) — «Динамо» (Краснодар),

17.30 — «Тулица» (Тульская область) — «Динамо-АК БАРС» (Казань).

5 сентября

14.00 — «Динамо-АК БАРС» (Казань) — «Жетысу» (Казахстан),

16.30 — «Тулица» (Тульская область) — «Динамо» (Краснодар).

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