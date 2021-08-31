Билеты на Кубок губернатора по волейболу в продаже на Myslo!
Турнир стартует уже 3 сентября.
С 3 по 5 сентября в Туле пройдет Кубок губернатора по волейболу. Турнир состоится в манеже стадиона «Арсенал». В турнире примут участие четыре команды: «Тулица» (Тульская область), «Динамо-АК БАРС» (Казань), «Динамо» (Краснодар), «Жетысу» (Казахстан).
Опубликовано расписание Кубка.
3 сентября
- 14.00 — «Динамо» (Краснодар) — «Динамо-АК БАРС» (Казань),
- 17.00 — торжественная церемония открытия,
- 17.20 — «Тулица» (Тульская область) — «Жетысу» (Казахстан).
4 сентября
- 15.00 — «Жетысу» (Казахстан) — «Динамо» (Краснодар),
- 17.30 — «Тулица» (Тульская область) — «Динамо-АК БАРС» (Казань).
5 сентября
- 14.00 — «Динамо-АК БАРС» (Казань) — «Жетысу» (Казахстан),
- 16.30 — «Тулица» (Тульская область) — «Динамо» (Краснодар).
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Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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