Ефремовец избил спящего собутыльника, а тот проснулся и пырнул его ножом

Ефремовский районный суд Тульской области вынес решение по уголовному делу Иванова В. И., обвиняемого по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

В ночь на 24 апреля Иванов В. И. находился у себя дома вместе со своим знакомым М. Приятели выпивали, когда между ними произошел конфликт, перешедший в драку. Помахав какое-то время кулаками, мужчины вновь продолжили выпивать. После Иванов уснул, а гость принялся его бить. Проснувшийся Иванов схватил нож и пырнул им в живот нападавшего.

В ходе судебного заседания подсудимый Иванов В. И. вину в совершении преступления признал частично.

Приговором суда за совершенное преступление ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.