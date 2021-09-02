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Лысый проспект: Туляки могут придумать проект озеленения проспекта Ленина и улицы Советской
Фото из архива Myslo.

Лысый проспект: Туляки могут придумать проект озеленения проспекта Ленина и улицы Советской

Администрация Тулы объявила конкурс на лучший дизайн-проект озеленения и благоустройства.

Конкурс для профессионалов в сфере озеленения городских территорий на лучшие дизайн-проекты запустят 6 сентября. Он продлится до 7 октября 2021 года.

Для участия в нем необходимо будет предоставить варианты озеленения и благоустройства следующих городских территорий:

  • проспекта Ленина (участка от улицы Советской до улицы Каминского, четная, нечетная стороны);
  • улицы Советской (на участках от 11-го до 15-го дома по нечетной стороне и от ул. Староникитской до Пионерской по четной стороне).

Организатор конкурса — управление по благоустройству администрации города.

Подробная информация об условиях и положение о конкурсе будут размещены на официальном сайте администрации города Тулы.

 

Тему озеленения центра Тулы Myslo поднял летом этого года. Возмущенные посты туляковобращения экологов к губернатору, открытое письмо пользователей портала и личное обращение активистки Myslo к губернатору по поводу бедственного положения деревьев в городе вынудили чиновников пообещать вернуть деревья. 

Сюжет: Варварское благоустройство
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Юлия Королева
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