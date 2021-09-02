Мотоциклистку «подрезали»: видео с моментом ДТП на Одоевском шоссе

Напомним, днем 2 сентября на Одоевском шоссе в Туле столкнулись легковушка автомобиль и мотоцикл. Участница автоаварии поделилась с Myslo записью с моментом происшествия. На записи видно, что в момент столкновения мотоцикл двигался прямо, а автомобиль поворачивал налево.

За рулем автомобиля Honda Civic находился 29-летний молодой человек, а мотоциклом Honda Bros управляла 28-летняя девушка. Пострадавшую доставили в больницу и отпустили после оказания медицинской помощи.

«Водитель Honda Civic, по предварительной информации, выполняя маневр «разворот», совершил столкновение с мотоциклом Honda Bros. В результате ДТП пострадала девушка — водитель мотоцикла, в настоящее время ей оказывается медицинская помощь», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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