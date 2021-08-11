Дмитрий Миляев: «По проспекту Ленина позиция однозначная — деревьям точно быть!»
Об этом глава администрации Тулы рассказал в эксклюзивном интервью Myslo.
Гибель деревьев в городе-герое, «облысение» центральных улиц вызвало серьезную озабоченность у многих горожан. Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев специально пригласил Myslo, чтобы пояснить позицию городских властей и успокоить туляков - их голос услышан, вопрос на контроле на самом высоком уровне:
- Деревьям на проспекте Ленина однозначно быть! Это и позиция губернатора Тульской области Алексея Дюмина, и моя. Более того, есть поручение Алексея Геннадьевича – выработать качественное, эстетичное и практичное решение по вопросу озеленения проспекта Ленина, чтобы каждую весну не сталкиваться с проблемой гибели саженцев.
Что касается сроков, то, по словам главы администрации, скорее всего, деревья на проспект вернут в следующем году.
- Будет здорово, если мы успеем сделать это в текущем году, но данную часть проспекта ждут еще работы по ремонту проезжей части. Высадку деревьев лучше производить по окончании этих работ. Вместе с тем, уже в ближайшее время состоится рабочее совещание с экспертами и специалистами в области озеленения городов. Будем искать оптимальное решение.
Все выше сказанное относится не только к части проспекта Ленина в историческом ядре, но и к другим улицам города – ул. Металлистов, Красноармейскому проспекту, площадке возле цирка, ул. Советской..
- Пока же наша работа в плане озеленения чаще сводится к тому, что мы удаляем аварийные деревья и проводим компенсационную высадку. Этого недостаточно! Да, сейчас Тула не самый зеленый город в стране. Город в асфальте и плитке без зелени выглядит не эстетично и недружелюбно. Поэтому в озеленение города нужно инвестировать, но делать это рационально, используя новейшие достижения в области озеленения. И высаживать не только деревья, но и кустарники, и цветы, в том числе многолетние, грамотно обустраивать газоны, квалифицированно ухаживать за ними.
Кстати, по словам Дмитрия Миляева, к разработке концепции озеленения будут привлечены не только тульские дендрологи, но и столичные специалисты. И обсуждение будет не закрытым, а максимально открытым. И обязательно с привлечением активистов, неравнодушных граждан города, ученых-экологов.
Дмитрий Миляев ответил на все вопросы пользователей Myslo, которые мы собирали. Подробности — скоро на Myslo.