«Сушняк-2021»: туляки жалеют засохшие липы на пр. Ленина и в Музейном квартале

— Какие безжизненные деревья и монументальные обрубки у нас по всему городу! И с каждым годом их всё больше! Засохли молодые деревца на проспекте, на Крестовоздвиженской площади, на улицах Металлистов и Советской. Их периодически меняют, но толку ноль, из бюджета только деньги списывают, — написали нам пользователи Myslo.

С деревьями у нас действительно беда. Об этом писал туляк Александр Копылов, постоянный пользователь портала Myslo, в своем дневнике «Тула — город лысеющих улиц».

Писали и мы — о варварской обрезке, неправильной посадке и отсутствии ухода за деревьями, о том, что городу нужны ландшафтные дизайнеры и дендрологи.

Александр Сулеин — Асфальт буквально наступает на деревья, вокруг каждого на большой площади настоящий панцирь. У деревьев не остается возможности просто получить влагу. Корневая система деревьев проходит в верхних уровнях почвы, где уже нет ни плодородного слоя, ни влаги. Вот на Крестовоздвиженской площади посадили отличные молодые деревца кленов, с закрытой корневой системой, со сформированным стволом и кроной. Пока деревьям хватит запаса для питания из своего, родного кома земли. А дальше, скорее всего, будут проблемы, ведь вокруг этих деревьев плитка, и под ней явно не плодородная земля, — говорит Александр Сулеин. Он закончил лесхоз-техникум, всю жизнь служил лесником, сейчас фермер. И деревья для него — что дети.

Кстати, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, проверяя ход работ на ул. Металлистов и в Музейном квартале, обращал внимание на деревья и их состояние. Подрядчики уверяли, что всё приживется. А те саженцы, что погибнут, заменят по условиям контракта.

Светлана Владимировна Горелова — кандидат биологических наук, специалист в области дендрологии, экологической биогеохимии и устойчивости растений в городской среде, работает в ТулГУ и много лет занимается вопросами экологии в городе-герое. Она считает, что деревья в городе могут выжить и радовать глаз только при очень качественном уходе и большой любви:

Светлана Горелова — Саженцы на проспекте Ленина пересаживали уже несколько раз. Но они гибнут. Замена поможет только в случае, если для каждого саженца расширят земляной карман, обязательно сделают дренаж для каждого дерева, хотя бы из щебня и гравия. Хемоземы проспекта Ленина и улицы Металлистов загрязнены тяжелыми металлами и солями от реагентов, поэтому при посадке нужно менять грунт, завозить хорошую почву и комплексные удобрения под каждое дерево. Ну и дальнейший уход — полив, подкормка… Если ничего не менять, то в ...дцатый раз сажать липы и клены не стоит – они не выживут. Можно попробовать посадить лиственницы. Они самые устойчивые к городскому загрязнению.

По словам зам. главы администрации Тулы Сергея Шестакова, отвечающего за благоустройство города, он сейчас изучает состояние деревьев в Музейном квартале. Что касается лип на проспекте от улицы Каминского до площади Ленина, то менять их — только время и бюджетные деньги терять.

— Засохшие деревья удалим, на их месте будем устанавливать вазоны с красивыми цветочными композициями, — пояснил Сергей Шестаков.