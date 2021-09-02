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В каких домах Тулы не будет электричества 3 сентября

В каких домах Тулы не будет электричества 3 сентября

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • ул. Тимирязева, 101, 101-а, 101-б,
  • пр. Ленина, 121, 123,
  • ул. Н. Руднева, 66, 66-а, 68, 70, 72,
  • ул. Коксовая, 2-16 (чётн.), 14-а, 4-а, 3-13 (нечётн.),
  • ул. Тульского Рабочего полка, 2-а, 2-б, 3-25 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. Болдина, 9, 14, 15, 16,
  • ул. Серебровская, 1-23 (нечётн.),
  • ул. Ш. Руставели, 2-12 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • ул. Короленко, 1, 3,
  • ул. Джамбула, 2, 2-а, 4, 6, 8.
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