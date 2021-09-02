В Туле выступит группа «Красная Плесень»
17 сентября в тульском рок-клубе «М2» состоится концерт группы «Красная Плесень». Начало концерта в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!
КП – одна из редких групп, завоевавшая популярность без единых финансовых вложений, только благодаря признанию народа. Кассеты и диски с их песнями передавали из рук в руки, легендарные хиты учили наизусть. Коллектив выбрал стиль, который пренебрегал всеми существующими нормами нравственности и этики. Не раз в своем творчестве высмеивали наркоманию и Третий рейх.
В своих песнях группа не боялась поднимать многие темы, которые подвергались общественному табу. Не обошли стороной и лирическое направление. Но главной тематикой, пожалуй, стоит назвать гимн анархии. На протяжении 32 лет проект «Красная Плесень» живет и радует своих поклонников.
Вы можете купить билеты онлайн:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.