В Туле выступит группа «Красная Плесень»

17 сентября в тульском рок-клубе «М2» состоится концерт группы «Красная Плесень». Начало концерта в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

КП – одна из редких групп, завоевавшая популярность без единых финансовых вложений, только благодаря признанию народа. Кассеты и диски с их песнями передавали из рук в руки, легендарные хиты учили наизусть. Коллектив выбрал стиль, который пренебрегал всеми существующими нормами нравственности и этики. Не раз в своем творчестве высмеивали наркоманию и Третий рейх.

В своих песнях группа не боялась поднимать многие темы, которые подвергались общественному табу. Не обошли стороной и лирическое направление. Но главной тематикой, пожалуй, стоит назвать гимн анархии. На протяжении 32 лет проект «Красная Плесень» живет и радует своих поклонников.

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