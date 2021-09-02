В День города туляки смогут бесплатно увидеть «Принцессу-генерала»
Так называется спектакль Театра юного зрителя по пьесе Владимира Илюхова.
В этом году 875-й день рождения Тулы совпадает со Всероссийской акцией «Культурная суббота». 11 сентября в честь двойного праздника Тульский театр юного зрителя даст бесплатный спектакль на основной сцене.
Пьеса Владимира Илюхова «Принцесса-генерал» рассказывает о давней вражде двух королевств. Конец войне могут положить лишь дети, ведь они умеют слышать свое сердце. Постановка Владимира Шинкарева наполнена шутками, музыкой и отсылками, понятными зрителям разных поколений.
В связи с эпидемиологическими ограничениями зал театра может быть заполнен лишь на 50%. Зрителям необходимо зарегистрироваться по ссылке, «купив» электронный билет за 0 рублей. Начало спектакля – в 11.00.