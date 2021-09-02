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Грохот грузовиков, отсутствие тротуаров и переход в никуда: «Тулаавтодор» пообещал заняться проблемами Коптево

Грохот грузовиков, отсутствие тротуаров и переход в никуда: «Тулаавтодор» пообещал заняться проблемами Коптево

В «Тулаавтодоре» прокомментировали обращения жителей.

Жители Коптево пожаловались на грохот, который разносится по деревне от проезжающих сквозь их деревню большегрузов. Да и пешеходный переход в населенном пункте расположен странно: он ведет в кусты. Кроме этого необходимо сделать тротуары вдоль дороги по всей деревне и перенести за пределы деревни знак «Населенный пункт».

ГУ ТО «Тулаавтодор» прокомментировало обращения, сообщив, что искусственная неровность, на которую жаловались жители, обустроена на участке в соответствии с требованиями ГОСТ.

«К сожалению, замена сборно-разборной конструкции на монолитную не приведет к уменьшению шума на данном участке», — говорится в ответе на запрос.

В 2020 году от магазина до детского сада (5,4−5,6 км) была оборудована пешеходная дорожка. В 2021-м там же установлено барьерное ограждение.

«В этом году на сходе с жителями будет решаться вопрос о продлении пешеходной дорожки», — уточняет «Тулаавтодор».

Что касается знака «Начало населенного пункта», то в «Тулаавтодор» пояснили, что он устанавливается на фактической границе застройки.

«Жилая застройка на ул. Березовой расположена в стороне от проезжей части дороги. Вместе с тем ГУ ТО «Тулаавтодор» уже направило изменения в проект организации дорожного движения дороги Барыково — Коптево — Садки на согласование в УГИБДД УМВД России по Тульской области. В случае положительного решения знаки будут перенесены», — сообщили в ведомстве.

После публикации репортажа на Myslo в Коптево выехали сотрудники прокуратуры c целью завершения проверки. По окончании проверочных мероприятий при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:35 +2
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