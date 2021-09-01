После публикации Myslo прокуратура начала проверку безопасности дорожного движения в Коптево

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Жителей Коптево беспокоит проезд большегрузного транспорта через населенный пункт, а также организация пешеходного перехода вблизи образовательного учреждения.

– Через нашу деревню проходит автодорога регионального значения 70К-250, направление Одоев – Дубна, – рассказал ранее житель деревни Вадим Коновалов. – И именно вокруг нее все наши проблемы. Дорога узкая, грузовой транспорт разъезжается впритирку, отсутствует освещение трассы, нет тротуаров, обочин. Пешеходы вынуждены передвигаться по проезжей части. Из-за этого детей в детский сад приходится возить на автомобиле даже тем, кто живет в нескольких домах от него. Напротив детсада есть пешеходный переход, но им никто не пользуется, потому что он ведет в кусты.

Сегодня в Коптево выехали сотрудники прокуратуры.

По завершении проверочных мероприятий при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.