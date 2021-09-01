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После публикации Myslo прокуратура начала проверку безопасности дорожного движения в Коптево
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

После публикации Myslo прокуратура начала проверку безопасности дорожного движения в Коптево

Жители Коптево устали от грохота проезжающих по деревне фур.

Жителей Коптево беспокоит проезд большегрузного транспорта через населенный пункт, а также организация пешеходного перехода вблизи образовательного учреждения.

– Через нашу деревню проходит автодорога регионального значения 70К-250, направление Одоев – Дубна, –  рассказал ранее житель деревни Вадим Коновалов. –  И именно вокруг нее все наши проблемы. Дорога узкая, грузовой транспорт разъезжается впритирку, отсутствует освещение трассы, нет тротуаров, обочин. Пешеходы вынуждены передвигаться по проезжей части. Из-за этого детей в детский сад приходится возить на автомобиле даже тем, кто живет в нескольких домах от него. Напротив детсада есть пешеходный переход, но им никто не пользуется, потому что он ведет в кусты.

Сегодня в Коптево выехали сотрудники прокуратуры. 

По завершении проверочных мероприятий при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:20 +1
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Место
ТулаТульская областьдеревня Коптево
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