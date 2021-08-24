Жители Коптево: «Мы устали от грохота пролетающих по деревне фур»

Особенно тяжело им приходится в ночное время, когда поток грузового транспорта увеличивается.

Жить в постоянном шуме и грохоте от проезжающих машин и опасаться за здоровье, даже когда просто ведешь ребенка в детский сад, — это про тульскую деревню Коптево.

Не зная, как решить проблему, жители обратились в редакцию Myslo.

Вадим Коновалов – Через нашу деревню проходит автодорога регионального значения 70К-250, направление Одоев – Дубна, – рассказывает Вадим Коновалов. – И именно вокруг нее все наши проблемы. Дорога узкая, грузовой транспорт разъезжается впритирку, отсутствует освещение трассы, нет тротуаров, обочин. Пешеходы вынуждены передвигаться по проезжей части. Из-за этого детей в детский сад приходится возить на автомобиле даже тем, кто живет в нескольких домах от него. Напротив детсада есть пешеходный переход, но им никто не пользуется, потому что он ведет в кусты. Для кого делали его, непонятно. Неужели нельзя было сделать переход там, где это действительно удобно?

Этот пешеходный переход, кстати, имеет свою историю, про него впору снимать нудный и грустный сериал о том, как его делали-делали, да так и не смогли обустроить.

Хронология событий такова: появился переход ровно два года назад – в августе 2019-го. Тогда вдоль дороги поставили забор, нарисовали зебру на проезжей части, навтыкали дорожных знаков и установили два лежачих полицейских. Вроде бы здорово – переходить дорогу наконец-то стало безопасно. Правда, одно но: к переходу нужно добраться, а это не так-то просто. Подойти к нему можно только по обочине дороги (тротуар рядом с проезжей частью в Коптево отсутствует в принципе), а затем зайти за ограждение и наконец-то попасть на зебру. При этом с одной стороны переход упирается в заросший бурьяном кювет, а с другой — в растущие у обочины деревья.

Жители обратились в связи с этим в редакцию Myslo, после чего министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области пообещало сделать тротуар до 30 августа 2019 года. И сделала. Но чуда не случилось.

Асфальтовой крошкой и щебенкой отсыпали дорожки и на этом успокоились. Сейчас от былого великолепия остался лишь щебень (фото ниже).

Удобства пользования и логичности расположения всё это пешеходному переходу не придало. Жители по-прежнему переходят дорогу непосредственно напротив детского сада – в 100 метрах от пешеходного перехода, потому что никто не хочет идти с детьми лишние метры по обочине дороги, по которой несутся многотонные фуры.

Вторая проблема деревни связана с искусственной неровностью напротив детского сада.

– Ее постоянно срывают проезжающие большегрузы, которые несутся по деревне, не снижая скорости, и с грохотом пролетают по ней. В связи с закрытием направления на Дубну резко выросло количество проезжающих транзитом цементовозов и различных грузовиков. В ночное время поток тяжелых фур увеличивается, а поскольку дорога пролегает в непосредственной близости от домов, то нарушается элементарное право жителей на отдых и сон, — говорят жители.

Днем в тихий час в детском саду из-за этого грохота не могут заснуть дети, а ночью в аномальную жару у жителей не было возможности открыть окна для проветривания.

Третья проблема — выезд с улицы Березовой. Она расположена в некотором отдалении от основной части деревни.

Выезд с нее находится под сильным уклоном, зимой подняться на него — непростое дело для автомобилистов. Деревья вдоль дороги закрывают обзор, неоднократно возникают аварийные ситуации. Вдобавок ко всему еще и знак «Конец населенного пункта» стоит не после поворота на улицу Березовую, а до него, то есть в самом населенном пункте, а значит транзитный транспорт начинает разгоняться, еще не выехав за пределы деревни. Перед поворотом установлен знак «Съезд на второстепенную дорогу», но он не решает всех проблем, связанных с выездом на основную.

– Почему коммерческие интересы собственников карьеров, мусорных, транспортных компаний и грузоперевозчиков выше сохранения здоровья граждан? Законодательством предусмотрена защита населения от влияния шума. 30 июля в Туле состоялось расширенное заседание регионального штаба Национальной стратегической инициативы. Тульская область вошла в число регионов, где реализуются проекты НСИ, главная цель которых — создание возможности и условий для повышения качества жизни. Мы имеем право на безопасный для здоровья быт, отдых и окружающую среду! — говорит Вадим Коновалов.

Жители предлагают либо запретить проезд через их населенный пункт крупной техники, либо заменить «лежачего полицейского» на камеры, контролирующие скоростной режим, чтобы исключить грохот при наезде на него большегрузов. Кроме этого просят обустроить по всей деревне тротуары, установить освещение и обрезать деревья, мешающие обзору у поворота на улицу Березовую.