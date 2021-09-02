Проголосовать на «Белевской пастиле»: в Тульской области откроют 60 тематических избирательных участков
В день голосования заработает также участок имени нашего земляка вирусолога Михаила Чумакова. Носящий его имя институт разработал вакцину «КовиВак».
В единый день голосования 2021 года, в дни проведения выборов депутатов Государственной
На избирательном участке «Филимоновская игрушка» (поселок Одоев) можно будет не только познакомиться с историей старинного народного промысла, но и расписать игрушку своими руками. На участке «Белевская пастила» (Белев) — раскроют секрет приготовления местного лакомства. На участках «Тула самоварная» и «Тульский пряник» вспомнят традиции тульского чаепития.
Особое внимание в этом году будет приковано к избирательному участку имени академика АМН, вирусолога
В дни голосования на именном избирательном участке «Исток Дона» (Новомосковск) запустят движение детской железной дороги. А на участке «Лев Толстой» (Ясная Поляна) предложат принять участие в альтернативном голосовании и выбрать любимое произведение великого русского писателя.
Кстати, на выборах депутатов Государственной
Традиция создания именных избирательных участков зародилась в Тульской области ровно 10 лет назад — на выборах депутатов Государственной Думы в 2011 году. Тогда первым участкам были присвоены имена известных людей и знаковых событий: «Лев Толстой» и «Куликово поле».
В основу легла идея популяризации исторических мест Тульской области — края с богатой историей, достопримечательности которого известны далеко за его пределами. Ясная Поляна, Куликово поле, оружие, самовары и пряники — главные бренды нашего региона.
Именные участки не только напоминают о богатой истории тульского края. Растет электоральная активность. Явка избирателей на именных участках традиционно фиксируется выше, чем на обычных. Теперь такие участки существуют в каждом районе Тульской области.