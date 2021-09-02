Проголосовать на «Белевской пастиле»: в Тульской области откроют 60 тематических избирательных участков

В день голосования заработает также участок имени нашего земляка вирусолога Михаила Чумакова. Носящий его имя институт разработал вакцину «КовиВак».

В единый день голосования 2021 года, в дни проведения выборов депутатов Государственной Думы РФ и губернатора Тульской области, в Тульской области откроются более 60 именных и тематических избирательных участков.

На избирательном участке «Филимоновская игрушка» (поселок Одоев) можно будет не только познакомиться с историей старинного народного промысла, но и расписать игрушку своими руками. На участке «Белевская пастила» (Белев) — раскроют секрет приготовления местного лакомства. На участках «Тула самоварная» и «Тульский пряник» вспомнят традиции тульского чаепития.

Особое внимание в этом году будет приковано к избирательному участку имени академика АМН, вирусолога Михаила Чумакова — уроженца поселка Епифань Тульской области. Чумаков был основателем и первым директором Института полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН, который сегодня носит имя ученого. В 2021 году сотрудниками ФГУП «ПИПВЭ им. М.П. Чумакова» была разработана вакцина от COVID-19 «КовиВак». В дни голосования рядом с участком будет работать выездной пункт вакцинации, где избиратели смогут привиться от коронавирусной инфекции. Внутри участка развернется выставка о жизни Чумакова.

В дни голосования на именном избирательном участке «Исток Дона» (Новомосковск) запустят движение детской железной дороги. А на участке «Лев Толстой» (Ясная Поляна) предложат принять участие в альтернативном голосовании и выбрать любимое произведение великого русского писателя.

Кстати, на выборах депутатов Государственной Думы РФ избиратели со всей страны могут воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» и проголосовать на именных участках, совместив познавательную поездку в тульский край с участием в выборах.

Традиция создания именных избирательных участков зародилась в Тульской области ровно 10 лет назад — на выборах депутатов Государственной Думы в 2011 году. Тогда первым участкам были присвоены имена известных людей и знаковых событий: «Лев Толстой» и «Куликово поле».

В основу легла идея популяризации исторических мест Тульской области — края с богатой историей, достопримечательности которого известны далеко за его пределами. Ясная Поляна, Куликово поле, оружие, самовары и пряники — главные бренды нашего региона.

Именные участки не только напоминают о богатой истории тульского края. Растет электоральная активность. Явка избирателей на именных участках традиционно фиксируется выше, чем на обычных. Теперь такие участки существуют в каждом районе Тульской области.