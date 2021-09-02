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На госуслугах возможно оформить временную регистрацию без посещения ведомства

На госуслугах возможно оформить временную регистрацию без посещения ведомства

Новый цифровой сервис доступен на портале госуслуг.

Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что на портале госуслуг доступен цифровой сервис, позволяющий гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД. Сервис запустили Минцифры России и МВД России.

Посещение подразделения МВД России либо многофункциональных центров (управляющих компаний) всеми собственниками жилого помещения больше не потребуется — собственники могут дать согласия через «Госуслуги».

Свидетельство о временной регистрации, которое поступит пользователю в личный кабинет на портале, равнозначно бумажному документу, заверенному должностным лицом МВД России.

Сервис уже доступен во всех субъектах Российской Федерации. Однако в мобильном приложении он пока недоступен, только в десктопной версии.

По оценке МВД России, в результате проводимой работы удастся существенно сократить количество личных визитов в подразделения ведомства.

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