Что ждет туляков в День города: семь праздничных площадок, «Театральный дворик» и концерт

фото: архив MySlo

- 11 сентября мы планируем отметить День города: 875-летие со дня основания. Мы планируем проводить мероприятия на 7 площадках для того, чтобы развести потоки людей. Программа мероприятий будет сформирована таким образом, что на всех площадках [Пролетарская и Казанская набережная, Крестовоздвиженская площадь, площадь Ленина, площадка перед ГКЗ, улица Металлистов и деловой квартал «Ликерка Лофт»] они будут проходить синхронно. Каждый сможет выбрать что-то по вкусу.

Глава тульской администрации добавил, что на Пролетарской набережной предполагаются мероприятия для молодежи, в то время как Казанская набережная — это «общий семейный отдых и развлечения для детей». На Крестовоздвиженской площади, улице Металлистов, у ГКЗ и на «Ликерке Лофт» люди смогут увидеть отдельные элементы фестиваля «Театральный дворик», которые будут включены в праздничную программу мероприятия.