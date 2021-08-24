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Что ждет туляков в День города: семь праздничных площадок, «Театральный дворик» и концерт
фото: архив MySlo

Что ждет туляков в День города: семь праздничных площадок, «Театральный дворик» и концерт

В ходе еженедельного оперативного совещания у губернатора с докладом выступил глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

- 11 сентября мы планируем отметить День города: 875-летие со дня основания. Мы планируем проводить мероприятия на 7 площадках для того, чтобы развести потоки людей. Программа мероприятий будет сформирована таким образом, что на всех площадках [Пролетарская и Казанская набережная, Крестовоздвиженская площадь, площадь Ленина, площадка перед ГКЗ, улица Металлистов и деловой квартал «Ликерка Лофт»] они будут проходить синхронно. Каждый сможет выбрать что-то по вкусу.
 
Глава тульской администрации добавил, что на Пролетарской набережной предполагаются мероприятия для молодежи, в то время как Казанская набережная — это «общий семейный отдых и развлечения для детей». На Крестовоздвиженской площади, улице Металлистов, у ГКЗ и на «Ликерке Лофт» люди смогут увидеть отдельные элементы фестиваля «Театральный дворик», которые будут включены в праздничную программу мероприятия.
 
- На площади Ленина будут проводиться спортивные мероприятия, а завершит вечер концерт артистов эстрады, — сказал Миляев.
 
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