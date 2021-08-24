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Роспотребнадзор спрогнозировал в Тульской области рост COVID-19 в сентябре

Роспотребнадзор спрогнозировал в Тульской области рост COVID-19 в сентябре

Об этом на оперативном совещании у губернатора доложила замруководителя регионального Роспотребнадзора Марина Безбородова.

Представитель Роспотребнадзора сообщила: 

- С учетом начала нового учебного года, формирования детских организованных коллективов, массового возвращения туляков из мест отдыха на работу, в сентябре мы прогнозируем рост заболеваемости COVID-19 и ОРВИ. Это сезонный рост. В этих условиях необходимо уделить внимание профилактических мероприятий, сделать прививки от коронавируса и гриппа.

По словам Алексея Дюмина, этот рост прогнозируемый, регион к нему готовится: «Продолжаем находится в режиме повышенной готовности».  

Всего же на прошедшей неделе зарегистрировано 4306 случаев заболевания ОРВИ. Это выше эпидпорога на 26% и выше уровня предыдущей недели на 9%. В основном, болеют в Туле — 50% случаев. Заболеваемость выше порога, в основном, среди взрослого населения.

Сохраняется стабильно высокий уровень заболеваемости внебольничной пневмонией: на этой неделе зарегистрировано 282 случая.

По COVID-19 ситуация обстоит так: за прошедшую неделю зафиксировано 897 случаев (почти на уровне предыдущей недели — 903). Заболевания фиксируются среди всех возрастных групп населения.

В двух муниципальных образованиях за неделю не зарегистрировано ни одного случая коронавируса: Куркинский и Арсеньевский районы.

Заносы COVID-19 зарегистрированы в 4 образовательных учреждениях региона. На предприятиях зарегистрировано 10 заносов коронавируса без массового распространения. Организованы противоэпидемические мероприятия.

В детских лагерях случаев ковида не зарегистрировано.

Охват тестированием, по словам Безбородовой, сохраняется на высоком уровне — 206 на 100 тысяч населения в сутки.

Последние 4 недели отмечаем рост числа лиц, которые возвращаются заболевшими с отдыха. Их удельный вес на прошлой неделе составил 38% среди всех заболевших. Это в три раза больше, чем в начале июля. В основном, туляки везут ковид из Краснодарского края.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:02 −3
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