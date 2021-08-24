Министр культуры Тульской области рассказала, в каком формате пройдет фестиваль «Толстой»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Мероприятие состоится в нашем регионе с 3 по 5 сентября.

На заседании регионального оперштаба министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала, что фестиваль «Толстой» пройдет в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Напомним, даже для уличных спектаклей будет сохранен масочный режим, рассадка зрителей будет осуществляться с учетом социальной дистанции.

Спектакли будут показаны в пространстве усадьбы Льва Толстого под открытым небом: на главной сцене, малой сцене, расположенной неподалеку от дома Толстого; сцене в Яблоневом саду и площадке на холме. Для гостей выступят 20 творческих коллективов из 10 регионов.

- Владимир Васильев, известный балетмейстер, специально для Ясной Поляны впервые привезет свой балет, — рассказала министр культуры.

Губернатор Алексей Дюмин поинтересовался, есть ли у организаторов финансовые потери из-за переноса фестиваля. Ранее мероприятие должно было состояться с 24 по 27 июня.

Татьяна Рыбкина отметила, что организаторы на данный момент не говорят об этом. Они благодарны правительству Тульской области за решение компенсировать потери.