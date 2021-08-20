Число заразившихся коронавирусом в Тульской области превысило 50 тысяч человек
За минувшие сутки умерли 9 пациентов.
За минувшие сутки в Туле и области выявлено 127 случаев заражения коронавирусом. 108 человек выздоровели, 9 - умерли.
С начала пандемии в регионе заболели 50 034 человека, 42 603 пациента выздоровели, 2 607 человек умерли.
Ситуация в РФ за сутки следующая:
вчера, в 11:53, 4 1479 -3
18 августа, в 11:44, 6 1375 -2
17 августа, в 11:31, 16 2010 -1
16 августа, в 11:29, 15 6822 -6
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