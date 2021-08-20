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Число заразившихся коронавирусом в Тульской области превысило 50 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в Тульской области превысило 50 тысяч человек

За минувшие сутки умерли 9 пациентов.

За минувшие сутки в Туле и области выявлено 127 случаев заражения коронавирусом. 108 человек выздоровели, 9 - умерли.

С начала пандемии в регионе заболели 50 034 человека, 42 603 пациента выздоровели, 2 607 человек умерли.

Ситуация в РФ за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
Коронавирусная статистика за сутки: в Тульской области еще 129 случаев заболевания
Жизнь Тулы и области
Коронавирусная статистика за сутки: в Тульской области еще 129 случаев заболевания
вчера, в 11:53, 4 1479 -3
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 130 случаев заболевания и 9 смертей
Жизнь Тулы и области
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 130 случаев заболевания и 9 смертей
18 августа, в 11:44, 6 1375 -2
Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 9 пациентов
Жизнь Тулы и области
Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 9 пациентов
17 августа, в 11:31, 16 2010 -1
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В Тульской области от коронавируса умер двухмесячный ребенок
16 августа, в 11:29, 15 6822 -6
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