Число заразившихся коронавирусом в Тульской области превысило 50 тысяч человек

За минувшие сутки в Туле и области выявлено 127 случаев заражения коронавирусом. 108 человек выздоровели, 9 - умерли.

С начала пандемии в регионе заболели 50 034 человека, 42 603 пациента выздоровели, 2 607 человек умерли.

Ситуация в РФ за сутки следующая: