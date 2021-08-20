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Тульская область присоединится к акции «Ночь кино»: афиша мероприятий

Тульская область присоединится к акции «Ночь кино»: афиша мероприятий

Туляков ждут онлайн и офлайн встречи с известными российскими актерами.

28 августа Объединение центров развития культуры в шестой раз присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино». Кинолюбителей ждут:

  • показы фильмов, отобранных путем зрительского голосования в рамках Всероссийской акции «Ночь кино»: «Огонь», «Пальма», «Конек-горбунок» (6+);
  • показы отечественных фильмов и мультфильмов на двух закрытых площадках (ретрокинотеатр «Майский» и творческое пространство «Девятка»): «Зови меня Дрозд», «Гудбай, Америка» (12+), «Огонек-огниво», «Белка и Стрелка: Карибская тайна», «Полное погружение» (6+);
  • встреча с режиссером, сценаристом, культурологом, медиа-аналитиком, лауреатом премии Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон» за книгу «Листья аканта. История и предыстория «Ленфильма», заслуженным работником культуры РФ и почетным кинематографистом России Александром Поздняковым;
  • встреча с режиссером Павлом Мирзоевым и актрисой театра и кино Валентиной Ляпиной;
  • встреча с кинокритиком, журналистом, продюсером, режиссером, руководителем московского киноклуба, организатором различных кинофестивалей Марией Безрук;
  • телемост с актерами: Алексеем Чадовым, Юрой Борисовым, Антоном Момотом, Максимом Сухановым. режиссерами: Юрием Быковым, Борисом Окоповым, Тимофеем Жалниным, Георгием Лялиным, Дмитрием Тюриным;
  • выступление скрипача-виртуоза Степана Мезенцева;
  • встреча с Заслуженным артистом России Виктором Добронравовым.

Количество мест ограничено.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:20 0
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