Тульская область присоединится к акции «Ночь кино»: афиша мероприятий

Туляков ждут онлайн и офлайн встречи с известными российскими актерами.

28 августа Объединение центров развития культуры в шестой раз присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино». Кинолюбителей ждут:

показы фильмов, отобранных путем зрительского голосования в рамках Всероссийской акции «Ночь кино»: «Огонь», «Пальма», «Конек-горбунок» (6+);

показы отечественных фильмов и мультфильмов на двух закрытых площадках (ретрокинотеатр «Майский» и творческое пространство «Девятка»): «Зови меня Дрозд», «Гудбай, Америка» (12+), «Огонек-огниво», «Белка и Стрелка: Карибская тайна», «Полное погружение» (6+);

встреча с режиссером, сценаристом, культурологом, медиа-аналитиком, лауреатом премии Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон» за книгу «Листья аканта. История и предыстория «Ленфильма», заслуженным работником культуры РФ и почетным кинематографистом России Александром Поздняковым;

встреча с режиссером Павлом Мирзоевым и актрисой театра и кино Валентиной Ляпиной;

встреча с кинокритиком, журналистом, продюсером, режиссером, руководителем московского киноклуба, организатором различных кинофестивалей Марией Безрук;

телемост с актерами: Алексеем Чадовым, Юрой Борисовым, Антоном Момотом, Максимом Сухановым. режиссерами: Юрием Быковым, Борисом Окоповым, Тимофеем Жалниным, Георгием Лялиным, Дмитрием Тюриным;

выступление скрипача-виртуоза Степана Мезенцева;

встреча с Заслуженным артистом России Виктором Добронравовым.

Количество мест ограничено.