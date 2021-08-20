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Туляк Владимир Егоров стал чемпионом Европы по русским шашкам
Фото минспорта Тульской области.

Туляк Владимир Егоров стал чемпионом Европы по русским шашкам

Поздравляем нашего спортсмена!

18 августа в Турции завершился чемпионат Европы по русским шашкам. За медали боролись 35 спортсменов из 6 стран. Тульскую область представил спортсмен МБУ СШОР «Юность» Владимир Егоров.

Туляк обошел всех соперников в быстрой программе и завоевал титул чемпиона Европы.

Занимается Владимир Егоров под руководством заслуженного тренера России Бориса Оксмана и экс-чемпиона мира Юрия Королёва.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:51 +3
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