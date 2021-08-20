Туляк Владимир Егоров стал чемпионом Европы по русским шашкам

Фото минспорта Тульской области.

18 августа в Турции завершился чемпионат Европы по русским шашкам. За медали боролись 35 спортсменов из 6 стран. Тульскую область представил спортсмен МБУ СШОР «Юность» Владимир Егоров.



Туляк обошел всех соперников в быстрой программе и завоевал титул чемпиона Европы.



Занимается Владимир Егоров под руководством заслуженного тренера России Бориса Оксмана и экс-чемпиона мира Юрия Королёва.