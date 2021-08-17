новости
новости
Регистрация
Юные туляки прошли прослушивание в театральную школу

Юные туляки прошли прослушивание в театральную школу

В школе актерского мастерства TSD.SCHOOL состоялся День открытых дверей.

Ежегодный День открытых дверей в актерской школе TSD.SCHOOL прошел в «Ликёрке Лофт» и собрал на одной площадке педагогов школы, профессиональных актеров театра, будущих студийцев и их родителей.

Все желающие ознакомились с презентацией дисциплин школы, поучаствовали в мастер-классах по актерскому мастерству от профессиональных педагогов, прошли прослушивание в студию, а также задали все интересующие вопросы художественному руководителю Артему Данину. Многие ребята уже в сентябре начнут свой актерский путь в стенах школы.

Юные туляки не только получили новые знания и навыки, но и отлично провели время, зарядились позитивом и яркими впечатлениями. Самым интересным направлением оказался наш «Мини-сад» для самых маленьких.

TSD. SCHOOL – это школа актерского мастерства нового формата. Образовательная программа объединяет базовые принципы актерского образования и инновационные направления. В школе создана особая атмосфера открытого общения, в которой дети чувствуют себя раскованно и непринужденно. Помимо четырех основных дисциплин – актерское мастерство, сценическое движение и речь, вокал – в новом учебном году студийцы будут осваивать эмоциональное развитие и культуру поведения.

Школа работает при действующем драматическом театре, поэтому студийцы ежегодно выступают на исторической сцене Театра на Старом Арбате в Москве в рамках театрального фестиваля, а в образовательном процессе задействованы профессиональные актеры, выпускники ведущих арт-вузов – ГИТИСа, МГИКа и других.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
17 августа, в 22:00 0
Другие статьи по темам
Событие
театральная студияобразованиеобучениеактерское мастерствоДень открытых дверейактерская школа TSD SCHOOL
Место
ТулаЛикёрка Лофт
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Игроки тульского «Арсенала» вызваны в молодёжную сборную страны
Игроки тульского «Арсенала» вызваны в молодёжную сборную страны
Главный педиатр Тульской области ответит на вопросы туляков
Главный педиатр Тульской области ответит на вопросы туляков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.