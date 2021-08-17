Юные туляки прошли прослушивание в театральную школу

Ежегодный День открытых дверей в актерской школе TSD.SCHOOL прошел в «Ликёрке Лофт» и собрал на одной площадке педагогов школы, профессиональных актеров театра, будущих студийцев и их родителей.

Все желающие ознакомились с презентацией дисциплин школы, поучаствовали в мастер-классах по актерскому мастерству от профессиональных педагогов, прошли прослушивание в студию, а также задали все интересующие вопросы художественному руководителю Артему Данину. Многие ребята уже в сентябре начнут свой актерский путь в стенах школы.

Юные туляки не только получили новые знания и навыки, но и отлично провели время, зарядились позитивом и яркими впечатлениями. Самым интересным направлением оказался наш «Мини-сад» для самых маленьких.

TSD. SCHOOL – это школа актерского мастерства нового формата. Образовательная программа объединяет базовые принципы актерского образования и инновационные направления. В школе создана особая атмосфера открытого общения, в которой дети чувствуют себя раскованно и непринужденно. Помимо четырех основных дисциплин – актерское мастерство, сценическое движение и речь, вокал – в новом учебном году студийцы будут осваивать эмоциональное развитие и культуру поведения.

Школа работает при действующем драматическом театре, поэтому студийцы ежегодно выступают на исторической сцене Театра на Старом Арбате в Москве в рамках театрального фестиваля, а в образовательном процессе задействованы профессиональные актеры, выпускники ведущих арт-вузов – ГИТИСа, МГИКа и других.