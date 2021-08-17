Главный педиатр Тульской области ответит на вопросы туляков

Очередной прямой эфир с врачом состоится в среду, 18 августа.

18 августа, в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдёт очередной эфир из цикла «Отвечают врачи». Он будет посвящён профосмотрам и профилактическим прививкам.

На вопросы жителей ответит главный врач Тульской детской областной клинической больницы Дмитрий Харитонов. Вопросы можно задать в личных сообщениях группы или в комментариях во время трансляции.