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Игроки тульского «Арсенала» вызваны в молодёжную сборную страны
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Игроки тульского «Арсенала» вызваны в молодёжную сборную страны

Они примут участие в отборочных матчах ЕВРО-2023.

Защитник тульского клуба Данил Степанов и полузащитник Даниил Хлусевич получили вызов молодежную сборную России.

Тульские футболисты примут участие в отборочных матчах ЕВРО-2023. Соперниками России в них станут Испания и Мальта. Команда начнёт собираться на базе в Новогорске с 27 августа.

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