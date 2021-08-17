Игроки тульского «Арсенала» вызваны в молодёжную сборную страны

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Защитник тульского клуба Данил Степанов и полузащитник Даниил Хлусевич получили вызов молодежную сборную России.

Тульские футболисты примут участие в отборочных матчах ЕВРО-2023. Соперниками России в них станут Испания и Мальта. Команда начнёт собираться на базе в Новогорске с 27 августа.