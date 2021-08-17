Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"
Игроки тульского «Арсенала» вызваны в молодёжную сборную страны
Они примут участие в отборочных матчах ЕВРО-2023.
Защитник тульского клуба Данил Степанов и полузащитник Даниил Хлусевич получили вызов молодежную сборную России.
Тульские футболисты примут участие в отборочных матчах ЕВРО-2023. Соперниками России в них станут Испания и Мальта. Команда начнёт собираться на базе в Новогорске с 27 августа.
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