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Еще 8 многодетных семей через суд обязали администрацию Тулы провести коммуникации к их участкам
Решение областного суда было вынесено 11 августа.
В Тульском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу городской администрации на решение суда первой инстанции.
Напомним, 20 многодетных семей подали иск на городских чиновников: земельные участки людям выдали еще в 2013 году, а коммуникаций до сих пор нет (впоследствии к ним присоединился еще один истец, в итоге их стало 21. — Прим. авт.). Впоследствии аналогичные групповые иски туляки подавали в Привокзальный и Зареченский суды.
Истцы просили обязать администрацию подвести к земельным участкам водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, автомобильную дорогу местного значения в течение года с момента вступления решения суда в законную силу.
Районный суд встал на сторону многодетных. Однако администрация обжаловала решение, поскольку сочла претензии истцов необоснованными.
11 августа Тульский областной суд постановил оставить без изменения решение суда Привокзального района, апелляционную жалобу отклонить. Просьбы девяти истцов будут удовлетворены: подвести воду и сделать дорогу к восьми участкам администрация обязана в течение года, а газ и водоотведение – в течение двух.
Вскоре областной суд рассмотрит апелляцию на иск еще 15 семей из Северного Заречья.
Подробности истории — в специальном сюжете Myslo.
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