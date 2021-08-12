Еще 8 многодетных семей через суд обязали администрацию Тулы провести коммуникации к их участкам

В Тульском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу городской администрации на решение суда первой инстанции.

11 августа Тульский областной суд постановил оставить без изменения решение суда Привокзального района, апелляционную жалобу отклонить. Просьбы девяти истцов будут удовлетворены: подвести воду и сделать дорогу к восьми участкам администрация обязана в течение года, а газ и водоотведение – в течение двух.