новости
новости
Регистрация
Иск от 20 многодетных семей к администрации Тулы: чего хотят истцы и что говорят чиновники

Иск от 20 многодетных семей к администрации Тулы: чего хотят истцы и что говорят чиновники

В Центральном районном суде прошло первое заседание. Myslo выслушал обе стороны судебной тяжбы.

Истцы, получившие в 2013 году в качестве меры социальной поддержки земельные участки в северном Заречье, требуют у суда признать бездействие тульских властей незаконным: так как участки до сих пор не обеспечены надлежащей инфраструктурой.

Заседание продолжалось всего несколько минут и было перенесено, так как администрация попросила время для подготовки. Кроме того, у большей части истцов возникла проблема с проходом в здание суда – люди пришли примерно за час до назначенного времени, но пройти внутрь успели лишь пять многодетных мам.

Анастасия Богомолова, многодетная мама, член инициативной группы северной части Зареченского района:

Анастасия Богомолова

– Все мы поверили, написали согласие, получили участки и ждем восемь долгих лет. Конечно, никто не отрицает, что проведена работа, но ее настолько мало, что на большинство участков не пришло ничего. Водоподведение всего лишь 5,5 км из 19,5, к газификации подходили трижды, но этот вопрос так и не решен. Отсутствует транспортная доступность — дети из многодетных семей ходят до школы пешком два километра.

По словам Анастасии Богомоловой, при получении участков многим было по 40 лет, а по окончании благоустройства северной части Заречья этим же людям уже будет по 80 лет.

Истцы просят обязать администрацию подвести к земельным участкам водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, автомобильную дорогу местного значения в течение одного года с момента вступления решения суда в законную силу.

Как прокомментировал начальник управления градостроительства и архитектуры Алексей Сорокин, первоначально предполагалось дать людям участки (их предоставляла область), потом поэтапно прокладывать сети инженерных коммуникаций. А сегодняшняя ситуация сложилась из-за того, что это большая площадка, на которой находятся более 400 участков.

Алексей Сорокин

– Сети электроснабжения туда заведены в полном объеме, сейчас мы уже два года работаем над сетями водоснабжения по данной площадке. В марте этого года планируем объявить аукцион уже на завершение, правда, трехэтапное. В этом году у нас выделено 36 млн, на следующий 21 млн рублей и на 2023 год в бюджете города уже заложено 27 млн рублей. Завершим все 19 км водопровода — на данной площадке вода будет соответствовать всем качествам — это центральное водоснабжение.

Также Алексей Сорокин сообщил, что распоряжением главы города принята программа, по которой многодетные семьи могут на время получить альтернативные источники теплоснабжения.

— Это твердотопливные котлы, газгольдеры и электрические котлы. То есть человек сам может выбрать, что ему поставить себе в дом, пока нет магистрального газа. Для этого нужно обратиться в управление городского хозяйства с заявлением о том, что дом построен и нужны альтернативные источники теплоснабжения. Это безвозмездно.

По словам Сорокина, администрация города и Тулагораз вместе проработали схему централизованного газоснабжения.

По состоянию на декабрь прошлого года общая сумма затрат на 425 участков составила почти 180 млн рублей.

– Сумма достаточно большая, сейчас с Тулагоргазом работаем над ее уменьшением, потому что у нас застроена не вся площадка. Рассматриваем такие варианты, как подведение газа только до тех домов, которые построены и сданы в эксплуатацию. Работа ведется, работа очень нелегкая и суммы очень большие, — заключил начальник управления градостроительства и архитектуры.

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:40 +2
Другие статьи по темам
Событие
многодетныеадминистрациясудиск
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пятилетка губернатора Тульской области Алексея Дюмина: что сделано
Пятилетка губернатора Тульской области Алексея Дюмина: что сделано
В Тульской области за сутки подтвердились 169 случаев ковида
В Тульской области за сутки подтвердились 169 случаев ковида
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.