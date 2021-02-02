Иск от 20 многодетных семей к администрации Тулы: чего хотят истцы и что говорят чиновники

Истцы, получившие в 2013 году в качестве меры социальной поддержки земельные участки в северном Заречье, требуют у суда признать бездействие тульских властей незаконным: так как участки до сих пор не обеспечены надлежащей инфраструктурой.

Заседание продолжалось всего несколько минут и было перенесено, так как администрация попросила время для подготовки. Кроме того, у большей части истцов возникла проблема с проходом в здание суда – люди пришли примерно за час до назначенного времени, но пройти внутрь успели лишь пять многодетных мам.

Анастасия Богомолова, многодетная мама, член инициативной группы северной части Зареченского района:

Анастасия Богомолова – Все мы поверили, написали согласие, получили участки и ждем восемь долгих лет. Конечно, никто не отрицает, что проведена работа, но ее настолько мало, что на большинство участков не пришло ничего. Водоподведение всего лишь 5,5 км из 19,5, к газификации подходили трижды, но этот вопрос так и не решен. Отсутствует транспортная доступность — дети из многодетных семей ходят до школы пешком два километра.

По словам Анастасии Богомоловой, при получении участков многим было по 40 лет, а по окончании благоустройства северной части Заречья этим же людям уже будет по 80 лет.

Истцы просят обязать администрацию подвести к земельным участкам водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, автомобильную дорогу местного значения в течение одного года с момента вступления решения суда в законную силу.

Как прокомментировал начальник управления градостроительства и архитектуры Алексей Сорокин, первоначально предполагалось дать людям участки (их предоставляла область), потом поэтапно прокладывать сети инженерных коммуникаций. А сегодняшняя ситуация сложилась из-за того, что это большая площадка, на которой находятся более 400 участков.

Алексей Сорокин – Сети электроснабжения туда заведены в полном объеме, сейчас мы уже два года работаем над сетями водоснабжения по данной площадке. В марте этого года планируем объявить аукцион уже на завершение, правда, трехэтапное. В этом году у нас выделено 36 млн, на следующий 21 млн рублей и на 2023 год в бюджете города уже заложено 27 млн рублей. Завершим все 19 км водопровода — на данной площадке вода будет соответствовать всем качествам — это центральное водоснабжение.

Также Алексей Сорокин сообщил, что распоряжением главы города принята программа, по которой многодетные семьи могут на время получить альтернативные источники теплоснабжения.

— Это твердотопливные котлы, газгольдеры и электрические котлы. То есть человек сам может выбрать, что ему поставить себе в дом, пока нет магистрального газа. Для этого нужно обратиться в управление городского хозяйства с заявлением о том, что дом построен и нужны альтернативные источники теплоснабжения. Это безвозмездно.

По словам Сорокина, администрация города и Тулагораз вместе проработали схему централизованного газоснабжения.

По состоянию на декабрь прошлого года общая сумма затрат на 425 участков составила почти 180 млн рублей.

– Сумма достаточно большая, сейчас с Тулагоргазом работаем над ее уменьшением, потому что у нас застроена не вся площадка. Рассматриваем такие варианты, как подведение газа только до тех домов, которые построены и сданы в эксплуатацию. Работа ведется, работа очень нелегкая и суммы очень большие, — заключил начальник управления градостроительства и архитектуры.