В филиале Исторического музея в Туле пройдет ярмарка мастеров

Ярмарка будет работать с 19 августа по 4 сентября в Музейном квартале.

Ежедневно с 12.00 до 19.00 в филиале Исторического музея в Туле на ул. Металлистов, 10 туляков будет ждать мастера. Расписание мероприятий — на сайте музея и в официальных аккаунтах в социальных сетях.

Чем можно будет заняться?

Сплести белёвское кружево под руководством мастера Ольги Скворцовой можно будет на ярмарке.

Освоить технологию изготовления разных видов изразцов под руководством художника Елены Палевской.

Вылепить из глины городскую игрушку с мастерицей Ольгой Андреевой.

Пройдут в музее и мастер-классы по лоскутному шитью, народной тряпичной игрушке, валянию валенок-шептунов, декупажу, росписи мыла ручной работы, работе с солёным тестом.

В рамках ярмарки будет работать и выставка-продажа произведений мастеров.

Все занятия проводятся бесплатно.

Справки по телефону +7 (4872) 31 77 65.