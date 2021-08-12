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В филиале Исторического музея в Туле пройдет ярмарка мастеров

В филиале Исторического музея в Туле пройдет ярмарка мастеров

Ярмарка будет работать с 19 августа по 4 сентября в Музейном квартале.

Ежедневно с 12.00 до 19.00 в филиале Исторического музея в Туле на ул. Металлистов, 10 туляков будет ждать мастера. Расписание мероприятий — на сайте музея и в официальных аккаунтах в социальных сетях.

Чем можно будет заняться?

  • Сплести белёвское кружево под руководством мастера Ольги Скворцовой можно будет на ярмарке.
  • Освоить технологию изготовления разных видов изразцов под руководством художника Елены Палевской.
  • Вылепить из глины городскую игрушку с мастерицей Ольгой Андреевой.
  • Пройдут в музее и мастер-классы по лоскутному шитью, народной тряпичной игрушке, валянию валенок-шептунов, декупажу, росписи мыла ручной работы, работе с солёным тестом.

В рамках ярмарки будет работать и выставка-продажа произведений мастеров.

Все занятия проводятся бесплатно.

Справки по телефону +7 (4872) 31 77 65.

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:05 +2
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