В филиале Исторического музея в Туле пройдет ярмарка мастеров
Ярмарка будет работать с 19 августа по 4 сентября в Музейном квартале.
Ежедневно с 12.00 до 19.00 в филиале Исторического музея в Туле на ул. Металлистов, 10 туляков будет ждать мастера. Расписание мероприятий — на сайте музея и в официальных аккаунтах в социальных сетях.
Чем можно будет заняться?
- Сплести белёвское кружево под руководством мастера Ольги Скворцовой можно будет на ярмарке.
- Освоить технологию изготовления разных видов изразцов под руководством художника Елены Палевской.
- Вылепить из глины городскую игрушку с мастерицей Ольгой Андреевой.
- Пройдут в музее и мастер-классы по лоскутному шитью, народной тряпичной игрушке, валянию валенок-шептунов, декупажу, росписи мыла ручной работы, работе с солёным тестом.
В рамках ярмарки будет работать и выставка-продажа произведений мастеров.
Все занятия проводятся бесплатно.
Справки по телефону +7 (4872) 31 77 65.
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