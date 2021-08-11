«Том Сойер Фест»: волонтеры восстановили фундамент старинного дома на улице Пирогова

О том, что сделано, участники феста рассказали в группе фестиваля ВКонтакте.



«Работ было много, все они были нацелены на спасение дома. Выгребали остатки старого фундамента и удаляли гнилые опоры, клали новый в полтора кирпича. Вернули облицовку цоколя из родного известняка, только теперь он ровный.



Спасибо всем, кто принял в этом финансовое участие, не считая спонсоров мы потратили „живых“ денег 80389,85 рублей на кирпич, пескобетон, металл и кучу всего нужного.



Также спасибо нашим волонтерам Алексей Леонов, Алексей Барабанов, Николай Курбанов, Андрей Лебедев, Сергей Лисов».





Фестиваль по-прежнему нуждается в помощи. Поддержать проект можно переводом любой суммы на карту Сбербанка организатору 5469 6600 1336 6939 Евгения Сергеевна С.

Напомним, в июне в Туле стартовал фестиваль «Том Сойер Фест» — масштабный всероссийский проект по восстановлению исторической среды.

Волонтеры своими силами приводят в порядок деревянные домики. Финансируют работы спонсоры и неравнодушные горожане. В Туле волонтеры ремонтируют дом № 42 по ул. Пирогова. Главные критерии выбора дома — он должен находиться в историческом центре и быть жилым. Дом № 42 относится к типовой средовой застройке Тулы конца XIX — начала XX века. Не является памятником архитектуры.