Привокзальный округ Тулы третий месяц обходится без главы

В Туле Привокзальный округ уже третий месяц обходится без главы - Евгений Пятисоцков ушел в отпуск с последующей отставкой 11 мая [официально чиновник покинул должность в начале июля]. В настоящий момент обязанности главы округа исполняет Ирина Пилипенко.

В беседе с Myslo, Пятисоцков отметил, что уже нашел новое место работы и трудится там. Должность главы Привокзального округа он занимал с 2017 года.

- Где конкретно, не скажу - коммерческая тайна, - отшутился Евгений Пятисоцков.

Напомним, 11 марта в Ленинском районном суде был оглашен приговор по делу о гибели девочки на футбольной площадке. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Обвиняемых двое: глава Привокзального округа Тулы Евгений Пятисоцков и его бывший заместитель по благоустройству Сергей Бадакин.

Решением суда обвиняемым назначено следующее наказание:

Евгений Пятисоцков — 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года;

Сергей Бадакин — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.