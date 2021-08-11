Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 129 заболевших и 8 скончались

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердилось 129 случаев коронавируса, 68 человека выздоровели, 8 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 48 873 жителей Тульской области, 41 788 вылечились, 2535 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

За последние сутки в России выявлен 21 571 случай COVID-19 в 85 регионах, из них 1 740 (8,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни??

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 6 512 859 человек в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 167 241 человек.