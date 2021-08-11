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В Тульской области в среднем совершается по 48 преступлений в день

В Тульской области в среднем совершается по 48 преступлений в день

Общее количество преступлений выросло на 1263 случая в сравнении с данными прошлого года.

Прокуратура Тульской области проанализировала состоянии преступности на территории региона за январь-июль нынешнего года, сообщает пресс-служба ведомства.
 
За это время в области произошло 8 692 преступления, что на 1 263 больше, чем за аналогичный период 2020 года.
 
Рост зарегистрированных преступлений обусловлен выявлением правоохранительными органами области краж (2 967, +30,1%) и мошенничеств (1 673, +78%).
 
За 7 месяцев 2021 года на 48,3% снизилось количество разбойных нападений (с 29 до 15), на 24,7% – число противоправных посягательств, связанных с незаконным оборотом наркотиков (с 802 до 604), на 23,4% – количество умышленных убийств с покушением (с 47 до 36).
 
Также  за указанный период уменьшилось на 18,5% количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (со 162 до 132), на 27,6% – число фактов неправомерного завладения (угон) транспортными средствами (с 76 до 55), на 16,9% – количество уголовно наказуемых деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (с 1 470 до 1 222).
 
Раскрываемость преступлений, совершенных на территории региона, составила 58%, что меньше аналогичного периода 2020 года (66,5%).
 
В анализируемом периоде отмечается снижение на 29,2% числа фактов противоправных деяний, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, совершенных на улицах (с 24 до 17).
 
За январь – июль 2021 года на территории области на 50,7% уменьшилось количество уголовно наказуемых деяний, совершенных в составе организованных преступных групп (со 142 до 70), на 21,8% снизилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства (со 197 до 154), на 5,9% – преступных посягательств, совершенных с участием несовершеннолетних (со 119 до 112).
 
Материальный ущерб от преступлений за анализируемый период составил 2,2 млрд руб.
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