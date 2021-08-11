В Донском мужчина избил свою собаку

Поздним вечером 10 августа в Донском девушка и молодой человек выгуливали собаку рядом с домом №86 по улице Октябрьской.

В какой-то момент пёс не послушался хозяев и отбежал от них к припаркованной машине. После этого молодой человек жестоко избил животное. Девушка же наблюдала за процессом избиения со стороны.

Случившееся попало на записи камер видеонаблюдения и было опубликовано в соцсетях.