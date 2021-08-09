Какие дома Тулы останутся без электричества 10 августа
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
С 10.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Мосина, 25, 21, 19,
- ул. Лейтейзена, 1-в,
- ул. Шоссейная, 98, 100, 104, 102-а,
- ул. Тихмянова, 40-а, 102-а,
- Одоевское шоссе, 100,
- 12-й пр-д, 36, 45-б, 51,
- 13-й пр-д, 31-а, 32, 36,
- Торховский пр-д, 4,
- ул. М. Смирнова, 26-40 (чётн.), 41-53 (нечётн.),
- ул. Л. Толстого, 33-43 (нечётн.), 34, 36,
- ул. Тимирязева, 15-25 (нечётн.), 18-22 (чётн.),
- ул. Оборонная, 52,
- ул. Рязанская,
- ул. М. Горького, 41, 51, 45-а, 47,
- ул. Пузакова, 78,
- ул. Лобачевского, 2, 62-б, 82-а,
- ул. Глухополянская 52-64, 56-а, б, в, г, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 63-а, 58-58-в,
- ул. Оружейная, 2-а, 2-в,
- ул. Мира, 21, 23,
- ул. Кутузова, 34,
- пос. Октябрьский: 12-й пр-д, 45-59, 47-а-56-а,
- 16-й пр-д, 22-66 (чётн.), 21-67 (нечётн.),
- 17-й пр-д, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.),
- 18-й пр-д, 23-53,
- 23-й пр-д, 7,
- 24-й пр-д, 1-24,
- 25-й пр-д, 2-а, 1-15 (нечётн.), 44,
- 28-й пр-д, 43, 56, 58,
- ул. Шишкина, 52-76 (чётн.), 61-83 (нечётн.),
- ул. Капитана Громова, 2-а-ж, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6, 48-64 (чётн.), 33, 35,
- ул. Речная, 69-85 (нечётн.), 72-90 (чётн.),
- ул. Тесницкая, 3, 7, 9,
- ул. Фруктовая, 1-а, 2-б, 12, 13, 13-а, 1-7,
- 1-й Тесницкий пр-д, 5,
- 2-й Тесницкий пр-д, 2, 5, 8,
- ул. Нагорная, 4, 1, 5, 10,
- п. Горелки: 3-й Фестивальный пр-д, 6, 8, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а,
- 4-й Фестивальный пр-д, 2, 4, 11, 6, 8, 9,
- ул. Фестивальная, 2-24 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 6-а,
- ул. Малаховская, 24,
- ул. Богучаровская, 30-а, 32-а, 28, 38, 6, 20, 21, 24,
- 21-й Горельский пр-д, 53,
- Мясново: ул. Рогова, 52-58 (чётн.),
- 8-й пр-д, 74,
- 9-й пр-д, 53-а, 53-73 (нечётн.), 42-64 (чётн.),
- 10-й пр-д, 41-63 (нечётн.), 44-а, 44-б, 44-в, 45-а, 46-а, 42-а, 42-60 (чётн.), 50-а,
- ул. Воздухофлотская, 84, 86, 57, 34-48 (чётн.).
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