Молодой туляк два дня назад уехал из дома на машине и пропал
О судьбе Ивана Аверьянова ничего не известно с 7 августа.
Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 29-летнего туляка Ивана Аверьянова, который 7 августа уехал в неизвестном направлении на белом Hyundai Solaris и с тех пор не выходит на связь.
Приметы: рост 178 см, плотного телосложения, волосы русые короткие, глаза голубые. Особые приметы: носит очки. Одежда: серая рубашка, серые шорты.
Видели его? Звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)443-14-80 или 112.
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