Молодой туляк два дня назад уехал из дома на машине и пропал

О судьбе Ивана Аверьянова ничего не известно с 7 августа.

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 29-летнего туляка Ивана Аверьянова, который 7 августа уехал в неизвестном направлении на белом Hyundai Solaris и с тех пор не выходит на связь.

Приметы: рост 178 см, плотного телосложения, волосы русые короткие, глаза голубые. Особые приметы: носит очки. Одежда: серая рубашка, серые шорты.