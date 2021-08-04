Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 137 случаев заболевания и 8 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 143 случая коронавируса, 59 человек выздоровели, 8 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 47 954 жителя региона, 41 356 вылечились, 2479 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

За последние сутки в России выявлено 22 589 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 048 (9,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 6 356 784 человека в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 790 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 161 715 человек.