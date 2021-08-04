новости
новости
Регистрация
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 137 случаев заболевания и 8 смертей
Фото из архива Myslo.

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 137 случаев заболевания и 8 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 143 случая коронавируса, 59 человек выздоровели, 8 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 47 954 жителя региона, 41 356 вылечились, 2479 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

За последние сутки в России выявлено 22 589 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 048 (9,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. 
 
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 6 356 784 человека в 85 регионах. 
 
Также за сутки зафиксировано 790 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 161 715 человек.
Сюжет: Коронавирус
Коронавирусная статистика: в Туле и области еще 135 случаев заражения
Жизнь Тулы и области
Коронавирусная статистика: в Туле и области еще 135 случаев заражения
вчера, в 11:05, 21 1524 -5
В тульских госпиталях остаются свободными 228 коек для больных коронавирусом
Жизнь Тулы и области
В тульских госпиталях остаются свободными 228 коек для больных коронавирусом
2 августа, в 15:09, 23 1038 -3
Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 9 пациентов
Жизнь Тулы и области
Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 9 пациентов
2 августа, в 11:03, 41 1787 -3
За сутки в Тульской области заразились коронавирусом еще 138 человек
Жизнь Тулы и области
За сутки в Тульской области заразились коронавирусом еще 138 человек
1 августа, в 12:00, 14 1950 -3
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:29 −1
Другие статьи по темам
Прочее
Тулакоронавирусвспышка коронавируса
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Ясногорске житель табора устроился работать в магазин и украл из кассы деньги
В Ясногорске житель табора устроился работать в магазин и украл из кассы деньги
Бывшую солистку «Миража» Маргариту Суханкину обокрали в Тульской области
Бывшую солистку «Миража» Маргариту Суханкину обокрали в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.