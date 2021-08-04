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В Ясногорске житель табора устроился работать в магазин и украл из кассы деньги

В Ясногорске житель табора устроился работать в магазин и украл из кассы деньги

А еще утащил продукты из торгового зала.

Сотрудники полиции в Ясногорске установили подозреваемого в совершении краж.

По предварительным данным, представитель цыганского этноса, работая в сетевом магазине, совершал оттуда хищения. Сейчас полицейские изобличили злоумышленника в двух фактах противоправных деяний.

Предположительно, в первом случае мужчина, работая на кассе, забрал из неё 5 тысяч рублей. А во втором случае унёс из торгового зала продукты питания. 20-летний ранее судимый представитель цыганского этноса признался в содеянном. Сотрудники отдела МВД России по Ясногорскому району проводят мероприятия по выяснению всех деталей незаконной деятельности мужчины.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:33 0
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Событие
кражаденьги из кассы
Место
Тульская областьЯсногорский район
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