Бывшую солистку «Миража» Маргариту Суханкину обокрали в Тульской области

Накануне поздним вечером в межмуниципальный отдел МВД России «Ефремовский» поступило сообщение от популярной певицы Маргариты Суханкиной – экс-солистки группы «Мираж».

Полицейским эстрадная исполнительница сообщила, что следовала на отдых на юг на автомобиле. Заехав заправиться на АЗС, она продолжила свой путь, но вскоре вспомнила об оставленном в павильоне портмоне с деньгами и банковскими картами. Вернувшись за ним назад, она не обнаружила свою собственность.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что бесхозную вещь присвоила другая клиентка заправки. Получив данные автомобиля, на котором та передвигалась, и направление его движения, стражи правопорядка оповестили об этом своих коллег из соседних регионов.

Через несколько часов на стационарном посту ДПС в городе Богучаре Воронежской области машина подозреваемой была остановлена.

В салоне находилась семейная пара, также следовавшая на отдых в южный регион.

Граждане были переданы тульским оперативникам, которые доставили их в ОВД для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемая призналась в содеянном и возместила причинённый ущерб. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании ей меры пресечения.

Позднее Маргарита Суханкина записала видео со словами благодарности в адрес сотрудников полиции и отметила профессионализм полицейских Ефремовского района Тульской области.