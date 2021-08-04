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Бывшую солистку «Миража» Маргариту Суханкину обокрали в Тульской области

Бывшую солистку «Миража» Маргариту Суханкину обокрали в Тульской области

Через несколько часов тульские полицейские разыскали воришку.

Накануне поздним вечером в межмуниципальный отдел МВД России «Ефремовский» поступило сообщение от популярной певицы Маргариты Суханкиной – экс-солистки группы «Мираж».

Полицейским эстрадная исполнительница сообщила, что следовала на отдых на юг на автомобиле. Заехав заправиться на АЗС, она продолжила свой путь, но вскоре вспомнила об оставленном в павильоне портмоне с деньгами и банковскими картами. Вернувшись за ним назад, она не обнаружила свою собственность.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что бесхозную вещь присвоила другая клиентка заправки. Получив данные автомобиля, на котором та передвигалась, и направление его движения, стражи правопорядка оповестили об этом своих коллег из соседних регионов.

Через несколько часов на стационарном посту ДПС в городе Богучаре Воронежской области машина подозреваемой была остановлена.

В салоне находилась семейная пара, также следовавшая на отдых в южный регион.

Граждане были переданы тульским оперативникам, которые доставили их в ОВД для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемая призналась в содеянном и возместила причинённый ущерб. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании ей меры пресечения.

Позднее Маргарита Суханкина записала видео со словами благодарности в адрес сотрудников полиции и отметила профессионализм полицейских Ефремовского района Тульской области.

Сергей Стариков
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Авторы: Сергей Стариков, Юлия Александрова
сегодня, в 11:17 +7
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Люди
Маргарита Суханкина
Место
Тульская область
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