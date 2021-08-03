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В Тульскую область поступила однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульскую область поступила однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт»

Она будет применяться для вакцинации студентов и медиков, а также для ревакцинации.

В Тульскую область поступило порядка 26 тысяч доз однокомпонентной вакцины от коронавируса. Она будет использоваться для вакцинации молодежи и студентов, а также для повторной вакцинации — прежде всего, медработников и сотрудников учреждений соцзащиты.  

Как отметил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Дмитрий Марков, особое внимание накануне 1 сентября уделено молодежи.

— Студенты, молодежь ведут активный образ жизни, много передвигаются и в сентябре с началом учебы вольются в свои коллективы. Наша задача — обеспечить полноценный учебный процесс и сохранить здоровье ребят. Сейчас поликлиники региона вместе с образовательными учреждениями формируют списки студентов, которых затем пригласят на вакцинацию, — сообщил Дмитрий Марков.

По словам и. о. заместителя главного врача областной больницы по эпидемиологическим вопросам Ольги Мордвинцевой,   «Спутник Лайт» — это векторный препарат на основе аденовируса человека. Вакцина является первым компонентом «Спутника V» и не требует введения второй дозы. После введения препарата иммунитет формируется на 28-й день.

— Спутник Лайт» рекомендован для вакцинации жителей в возрасте от 18 до 60 лет. Препаратом можно повторно вакцинироваться после первичного введения любой вакцины, поступавшей в наш регион, — «Спутник V», «ЭпивакКорона» или «КовиВак», — сказала Ольга Мордвинцева.

Согласно рекомендациям Минздрава РФ повторная вакцинация раз в полгода проводится в период формирования коллективного иммунитета. Для его достижения необходимо, чтобы вакцинировались не менее 60% взрослых жителей региона. Повторная вакцинация укрепит защиту от COVID-19. После того, как эпидемиологическая ситуация стабилизируется и коллективный иммунитет будет сформирован, можно будет перейти к ежегодной повторной вакцинации.

Те, у кого после первичного введения вакцины прошло 6 месяцев, могут прийти на повторную вакцинацию препаратом «Спутник Лайт» в свою поликлинику. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС, а также сертификат о вакцинации.

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Тульская область
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