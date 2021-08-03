«Академия Михайлова» опубликовала расписание матчей на сезон

С сентября по март новомосковские хоккеисты отыграют 64 матча, первый из которых состоится 5 сентября.

Стало известно расписание матчей «Академии Михайлова» на предстоящий сезон. Первой игрой станет домашняя встреча с московским «Спартаком», она состоится 5 и 6 сентября.

За семь месяцев в рамках регулярного Чемпионата молодежной хоккейной лиги игроки «Академии Михайлова» проведут 64 матча. Половина из них пройдёт дома, половина – на выезде. Публикуем подробное расписание.