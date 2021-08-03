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Специалисты Кадастровой палаты ответят на вопросы туляков

Специалисты Кадастровой палаты ответят на вопросы туляков

В ведомстве состоится горячая линия для заявителей по вопросам работы ведомства.

Кадастровая палата Тульской области проведет телефонную горячую линию для заявителей. В четверг, 5 августа, с 10.00 до 12.00 специалисты учреждения расскажут всем желающим о дополнительных полномочиях Кадастровой палаты.

В частности, туляки смогут узнать о выездном приёме документов, работе курьерской доставки, оказании консультаций, составлении договоров купли-продажи, мены и дарения.

Звонки будут приниматься по многоканальному телефону: 77-33-17, добавочные номера 2312, 2314 и 2413.

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