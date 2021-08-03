Специалисты Кадастровой палаты ответят на вопросы туляков

В ведомстве состоится горячая линия для заявителей по вопросам работы ведомства.

Кадастровая палата Тульской области проведет телефонную горячую линию для заявителей. В четверг, 5 августа, с 10.00 до 12.00 специалисты учреждения расскажут всем желающим о дополнительных полномочиях Кадастровой палаты.

В частности, туляки смогут узнать о выездном приёме документов, работе курьерской доставки, оказании консультаций, составлении договоров купли-продажи, мены и дарения.